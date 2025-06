La favola Auckland ferma il Boca: Xeneizes fuori dal Mondiale | Passano Benfica e Bayern

Si sono concluse le gare del girone C del Mondiale per Club: Benfica e Bayern agli ottavi, eliminazione a sorpresa per il Boca Juniors

Non è andata come si sperava per i tifosi argentini l’avventura del Boca Juniors al primo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA. I gialloblu allenati da Miguel Angel Russo chiudono al terzo posto il gruppo C e abbandonano così la competizione.

I gialloblu in realtà erano già con un piede fuori dalla competizione dopo le prime due gare nelle quali avevano raccolto un solo misero punto. Per riuscire ad agganciare il secondo posto avrebbero dovuto battere i neozelandesi dell’Auckland e confidare nella sconfitta del Benfica contro il Bayern.

Non è accaduto nulla di tutto questo: i lusitani hanno addirittura vinto il girone superando a sorpresa il Bayern Monaco mentre gli Xeneizes non sono andati oltre il pareggio contro i dignitosissimi neozelandesi.

Las fida disputata a Nashville si è conclusa in parità sul risultato di 1-1, un risultato che condanna all’eliminazione gli argentini. Il Boca Juniors ha dunque collezionato un’altra prestazione deludente, in linea con le precedenti.

Mondiale per Club, Boca Juniors rimandato al 2029

La squadra del presidente Riquelme si era presentata all’appuntamento iridato con giustificate e robuste ambizioni, in linea tra l’altro con il prestigio e il palmares del club che rappresenta da sempre per tradizione la zona più popolare di Buenos Aires.

Nei prossimi giorni nonostante la precoce eliminazione dal torneo il Boca Juniors dovrebbe inoltre definire l’ingaggio di Leandro Paredes, il regista argentino che dopo due stagioni trascorse nella Roma sogna di chiudere la propria carriera nella squadra in cui è nato e cresciuto.

Mondiale per Club, la delusione è inevitabile

Per andare agli ottavi di finale serviva un miracolo che non è arrivato. Eppure gli argentini sono andati in vantaggio al 26′ del primo tempo grazie a un autogol di Nathan Garrow, ma l’illusione è durata poco meno di mezz’ora. Al minuto 52′ infatti Christian Gray ha realizzato la rete del definitivo 1-1 e fatto esultare la panchina dell’Auckland.

L’evento di maggior interesse di una gara altrimenti povera di contenuti è stata l’interruzione a causa del maltempo decisa dal direttore di gara. Per il resto gli oltre 35 tiri in porta dei giocatori del Boca Juniors non sono bastati a regalare il successo agli argentini. Un successo che sarebbe comunque risultato inutile.