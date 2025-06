A Maranello si stappa lo spumante: trovato il rimedio a tutti i mali | Monoposto competitiva in Austria

Uno squarcio di sole si intravede nel futuro immediato della Ferrari. Nel Gran Premio d’Austria Vasseur scommette su una Rossa competitiva

Dieci Gran Premi che hanno messo la parola fine alle ambizioni della Ferrari in questa stagione. Le premesse di inizio stagione sono andate tutte disattese: l’arrivo di Lewis Hamilton non ha prodotto alcun salto di qualità come auspicato dai vertici di Maranello e dagli stessi tifosi.

La nuova monoposto, la SF-25 che tanto aveva fatto sperare, si è dimostrata di gran lunga inferiore alle concorrenti. McLaren, Red Bull e la stessa Mercedes sono apparse di gran lunga più competitive rispetto alla monoposto di Maranello.

Nelle prime dieci gare della stagione l’unico cosiddetto top team che non è riuscito a conquistare neanche una gara è proprio la Ferrari: il ruolino di marcia dei due piloti della Rossa è stato finora quasi catastrofico.

I rapporti tra Hamilton, Leclerc e gli ingegneri di gara sono sempre più tesi, com’è inevitabile che sia quando i risultati non arrivano. L’aspetto più sconfortante è che non si intravede alcun miglioramento in vista della seconda parte della stagione.

Ferrari, la svolta è arrivata: in Austria la Rossa sarà super

In realtà secondo le ultime notizie confermate in toto dai vertici di Maranello proprio tra qualche giorno la Ferrari si presenterà in Austria in occasione dell’undicesimo Gran Premio dell’anno con importanti novità per la SF-25.

Si tratta di aggiornamenti preziosi che il team principal Frederic Vasseur considera fondamentali per il presente e soprattutto per il futuro, a breve e medio termine, del Cavallino Rampante. Una sorta di carta segreta finalmente pronta.

Maranello, c’è da festeggiare: in Austria si va per stupire tutti

Ad essere oggetto del tanto atteso aggiornamento è il fondo, che ha sempre rivestito un ruolo fondamentale negli ultimi anni in Formula Uno. C’è da sottolineare a tal proposito il notevole sforzo compiuto dal team di Maranello per poter proporre l’aggiornamento già in questa stagione.

Inoltre emerge un altro importante dettaglio relativo ai test Pirelli 2026 condotti in questi ultimi giorni sul circuito di Fiorano. Zhou e Leclerc avrebbero girato con la mule car per simulare il minor carico che ci sarà con il nuovo regolamento tecnico. La Ferrari inoltre ha provato un’ala anteriore che con tutta probabilità vedremo in occasione del prossimo Gran Premio di Monza.