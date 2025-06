Tu e tu, mi avete stufato: Tudor ne fa fuori due dal nuovo progetto | Possono già tornare in Italia

Il tecnico croato ha deciso di non puntare su due elementi importanti della rosa, che sono dunque già fuori dal progetto. Possono già lasciare gli Stati Uniti e fare ritorno in Italia.

E’ una stagione infinita quella che stanno disputando alcune squadre. Dopo la fine dei campionati nazionali e delle coppe europee, ora è in corso di svolgimento il Mondiale per Club. La competizione, che era partita con tanti dubbi per tifosi e addetti ai lavori, si sta rivelando invece una piacevole sorpresa.

Nonostante le tante partite da disputare, i club vedono nel torneo un modo sia per salvare un po’ l’annata, e sia per valutare al meglio i propri calciatori della rosa. Ad esempio in casa Juve, dopo un campionato ben al di sotto delle aspettative, Igor Tudor, che ha avuto poco tempo a sua disposizione per fare delle valutazioni di questo genere, ha l’opportunità di vedere all’opera diversi calciatori, e valutarli.

Tuttavia al tecnico bianconero sono bastate appena due partite del nuovo Mondiale per prendere una decisione ufficiale su due calciatori. Entrambi infatti non fanno più parte dei suoi piani, e finiranno in fondo alle gerarchie dell’allenatore, tanto che questo avrebbe intenzione di rispedirli entrambi in Italia.

Tudor ne mette due ai margini della rosa

In queste due prime partite del Mondiale per Club disputate, la Juventus ha messo in mostra alcuni problemi difensivi, al netto del valore degli avversari, non proprio eccelso. In particolare però è dal lato di Lloyd Kelly che la Vecchia Signora ha sempre sofferto.

Il difensore inglese non si sta mostrando all’altezza della situazione, e con i rientri a pieno regime di Federico Gatti e Gleison Bremer, e con i possibili rinforzi provenienti dal mercato, il suo posto in squadra diventerebbe a forte rischio.

L’altro calciatore escluso da Tudor

Un altro giocatore che ormai ha perso tanto nelle gerarchie di mister Tudor è senza dubbio Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, al netto del rigore conquistato e trasformato contro il Wydad, non è più titolare, e l’allenatore gli sta concedendo solo scampoli di partita ultimamente.

La fiducia del tecnico croato, che quando è arrivato stravedeva per lui, è dunque finita. Con tutta probabilità, dopo il Mondiale per Club, il classe 2000 farà le valigie e lascerà Torino.