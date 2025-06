Stefano abbiamo bisogno di un bomber, ti va? Okaka trova squadra | Ultimo contratto della carriera

Okaka accetta la prima proposta arrivata per lui dopo aver detto apertamente di voler tornare a giocare: sarà l’ultimo contratto della sua carriera.

Con l’inizio del calciomercato estivo, cresce l’attenzione sui calciatori svincolati, professionisti senza contratto che rappresentano vere e proprie occasioni a costo zero per i club. Questi giocatori, liberi da vincoli contrattuali, possono essere tesserati in qualsiasi momento, offrendo alle società una chance per rinforzare la rosa senza investimenti onerosi.

Tra gli svincolati più ambiti figurano spesso nomi d’esperienza e con carriere importanti alle spalle, ma anche giovani promesse in cerca di rilancio. In molti casi, si tratta di calciatori reduci da infortuni o da stagioni poco brillanti, desiderosi di una seconda opportunità. Alcuni, invece, preferiscono attendere l’offerta giusta per trovare un progetto tecnico in linea con le proprie ambizioni.

Le squadre con budget limitati guardano con particolare interesse a questa lista, cercando l’affare dell’estate. I procuratori sono già all’opera per piazzare i propri assistiti, mentre i direttori sportivi monitorano costantemente il mercato degli svincolati in cerca del profilo ideale. Uno dei nomi più caldi da questo punto di vista al momento è senza dubbio quello di Stefano Okaka.

Messaggio chiaro di Okaka

Un calciatore che è presente nella lista degli svincolati da ormai due stagioni è Stefano Okaka. L’ex centravanti della nazionale infatti dopo aver lasciato l’Istanbul Basaksehir ha preferito prendersi una breve pausa, ma adesso, come confessato ai microfoni di Sky Sport Insider, è pronto a tornare in campo, chiudendo per ora anche alla possibilità della Kings League.

”Non so sinceramente dove andrò. Io mi alleno e, ripeto, sto davvero bene. Se c’è qualche progetto che mi stimola, vedremo. Io in Kings League? Sì, è vero. C’è stato qualche contatto, ma non è ancora il momento“.

Un club drizza le antenne: offerto il contratto ad Okaka

Ascoltando queste parole, un club sembra aver mostrato interesse nei confronti di Okaka, tanto da pensare di offrirgli un contratto, che potrebbe essere l’ultimo della sua carriera.

Stiamo parlando della Sampdoria, squadra in cui ha già militato in passato, e che dopo essersi salvata in extremis ha intenzione di costruire una squadra forte ed esperta per tornare in Serie A. E il profilo del centravanti classe 89 è di sicuro uno dei più interessanti.