Rinascita Samp: in panchina arriva l’esperto in promozioni | Ha già accettato l’offerta

È tornato l’entusiasmo in casa Sampdoria dopo la salvezza conquistata contro la Salernitana. La società punta a un rilancio in grande stile

Era finita all’inferno, alla fine può gioire per aver miracolosamente riconquistato il purgatorio. In quest’ultimo mese la Sampdoria ha vissuto sulla sua pelle l’intera gamma di emozioni che l’essere umano è in grado di provare.

Al termine del campionato il club blucerchiato ha sentito il dolore inimmaginabile della prima retrocessione in Serie C della sua storia. Complice il crack economico del Brescia è avvenuto l’inatteso ripescaggio e la relativa la possibilità di disputare i play out salvezza.

Un’occasione da non fallire per nessuna ragione al mondo, una chance imperdibile che la Sampdoria non si è fatta sfuggire. I ragazzi di Alberico Evani non hanno avuto problemi a liquidare con un doppio 2-0 la Salernitana.

Per la cronaca è doveroso ricordare come il risultato dell’Arechi sia stato trasformato dal Giudice Sportivo in un pesante 3-0 a tavolino a favore degli ospiti: com’è noto la gara è stata definitivamente sospesa a 20 minuti dalla fine a causa di un fitto lancio di petardi e seggiolini da parte del pubblico di casa.

Sampdoria, adesso la rinascita: l’obiettivo è la Serie A

Il gigantesco sospiro di sollievo arrivato al termine di una stagione da incubo deve ora trasformarsi in un rinnovato slancio in vista del prossimo campionato. Perché per il torneo di Serie B che avrà inizio tra circa due mesi l’obiettivo della Sampdoria dev’essere solamente uno, la promozione in Serie A.

Un’annata come quella appena trascorsa non è più tollerabile e in società ne sono tutti consapevoli, a partire dal presidente Manfredi fino ai dirigenti dell’area tecnica. Bisogna programmare in anticipo e senza sbagliare nulla.

Samp, non si può più sbagliare: il nuovo tecnico è una garanzia

Alberico Evani ha già dichiarato la sua assoluta disponibilità a restare in panchina per la prossima stagione: “A chi non piacerebbe allenare la Samp?“, la sincera e genuina dichiarazione d’amore dell’ex centrocampista verso il blucerchiato. Sembra però di diverso avviso la società, che avrebbe già contattato uno specialista in promozioni, vale a dire Beppe Iachini.

L’allenatore marchigiano che ha voglia di riscatto dopo l’ultima esperienza non proprio felicissima alla guida del Bari sogna di centrare la quinta risalita in A della sua carriera: i quattro precedenti sono con il Chievo (2007-2008), il Brescia (2009-2010), proprio la Sampdoria (2011-2012) e il Palermo (2013-2014). Staremo a vedere, i prossimi giorni saranno decisivi.