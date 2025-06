Oscar Piastri svegliato di soprassalto: enorme penalità dalla FIA | Perde la testa della classifica

Comunicazione lampo e pesante penalità FIA per Oscar Piastri. Il pilota australiano ha perso la testa della classifica generale.

Archiviato il Gran Premio del Canada, che ha visto la vittoria di George Russel, la McLaren riordina le idee dopo il contatto avvenuto in pista tra i due piloti della scuderia britannica. In un weekend dove la Mercedes ha rubato la scena, va sottolineato anche il primo podio in carriera per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha chiuso al terzo posto alle spalle di Max Verstappen.

Tornando alle vicende in casa McLaren, Oscar Piastri ha allungato in classifica generale sul compagno di scuderia Lando Norris. Nelle fasi conclusive della gara le due vetture McLaren sono entrate in collisione. Il britannico è stato costretto al ritiro, mentre l’australiano ha chiuso al quarto posto davanti al ferrarista Charles Leclerc.

Piastri ha quindi allungato a 22 punti il margine in classifica su Lando Norris, mentre continua a rosicchiare terreno anche Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo è terzo alle spalle del duo McLaren, con 155 punti ed a meno 21 lunghezze da Norris.

Per quel che riguarda il pilota olandese il fine settimana in Canada ha evidenziato nuovamente il rischio di squalifica in una prossima tappa del Mondiale a causa dei punti di penalità sulla super licenza.

Superlicenza F1, Verstappen ancora a rischio

Il campione olandese, che è apparso furioso con i giornalisti sul tema della possibile squalifica, dovrà essere attento anche nella prossima tappa austriaca. Il Gran Premio d’Austria si correrà il 29 giugno, mentre i due punti di penalità arrivati sul tracciato verranno scalati un giorno dopo.

Con i suoi 11 punti di penalizzazione, Max Verstappen è ancora a rischio squalifica. Una sanzione che potrebbe compromettere la rincorsa in classifica generale al duo McLaren.

Penalità FIA, il punto su Piastri

Per quanto riguarda i piloti McLaren, per Lando Norris non è arrivato nessun punto di penalità dopo il contatto con il compagno di squadra. Per l’inglese solo una decurtazione di cinque secondi.

La situazione disciplinare di Oscar Piastri vede invece l’australiano aver accumulato 4 punti di penalità fin qui. Le due sanzioni da due lunghezze sono arrivate la scorsa stagione ad Abu Dhabi ed in Brasile.