Lacrime in tutta Italia: Sinner cambia nazionalità | Deve firmare gli ultimi documenti

Yannik Sinner cambia nazionalità e lascia senza parole i tifosi italiani. Ecco l’annuncio ufficiale che ha sconvolto i sostenitori del numero uno al mondo.

Dopo aver raggiunto la finale negli ultimi otto tornei disputati, per Jannik Sinner è arrivata una battuta d’arresto a sorpresa in Germania. Sull’erba di Halle il cammino del tennista numero uno del ranking ATP si è concluso agli ottavi di finale.

Ad avere la meglio è stato Sasha Bublik, che poi ha anche vinto il torneo tedesco sbarazzandosi di Medvedev in finale. Il tennista naturalizzato kazako è riuscito a battere l’altoatesino da numero 30 nel ranking mondiale. Era dal 2023 che Sinner non veniva sconfitto da un rivale fuori dalla top 20, dato che sottolinea l’impresa del kazako.

Di sicuro ha pesato sulle prestazioni del tennista nato a San Candido l’estenuante finale del Roland Garros. A Parigi ha trionfato ancora una volta Carlos Alcaraz, che ha bissato il successo di Roma sempre contro Yannik Sinner. La finalissima in Francia ha avuto una durata da record: 5 ore e trenta di gioco.

La battuta d’arresto arrivata recentemente in Germania non rappresenta un vistoso campanello d’allarme per l’altoatesino, ma lancia un segnale importante in vista di Wimbledon.

Sinner cambia nazionalità, l’annuncio scuote il web

Le condizioni di gioco a Londra saranno ben diverse da quanto visto ad Halle. Sull’erba tedesca il gioco viene condotto in maniera molto veloce, non a caso il torneo di Halle ha una delle percentuali più alte nella scala della velocità in campo.

Wimbledon al contrario è uno dei tornei più lenti sull’erba e queste condizioni potrebbero senza ombra di dubbio facilitare lo stile di gioco di Yannik Sinner. L’altoatesino, al contrario di quanto accaduto in Germania, potrà lavorare su lunghi scambi da fondocampo e cercare giocate d’anticipo come nel suo stile.

Sinner via dall’Italia, ecco la battuta del coach

In attesa del torneo inglese sui social ha creato discussione una battuta di Darren Cahill, allenatore del talento altoatesino. L’australiano ha scherzato sul rapporto tra i tifosi italiani e Yannik Sinner, sottolineando come il classe 2001 sia un patrimonio per lo sport tricolore.

Ecco le parole del coach di Sinner: ” In Italia avete un ragazzo speciale ma, se non lo volete, me lo porto con me in Australia.“