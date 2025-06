Intesa Allegri-Tare, c’è l’ok per il progetto Kean | L’attaccante è a Milano: annullate le altre trattative

Massimiliano Allegri sta costruendo il nuovo Milan insieme al direttore sportivo Igli Tare: insieme hanno preso una decisione importante

Il nuovo Milan sta lentamente prendendo forma. Massimiliano Allegri, in totale sintonia con il direttore sportivo Igli Tare, ha preso e prenderà decisioni importanti in merito ai cambiamenti da apportare all’organico in vista della prossima stagione.

La maxi cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City ha fatto entrare nelle casse della società la bellezza di 70 milioni di euro, una cifra che il management rossonero non poteva proprio rifiutare.

Sistemato il bilancio grazie alla vendita del forte centrocampista olandese Tare e Allegri possono dunque concentrarsi quasi esclusivamente sulle operazioni in entrata. Dopo l’ingaggio a parametro zero del 40enne Luka Modric l’ex ds della Lazio sta lavorando per portare a Milanello il regista svizzero Granit Xhaka.

Anche l’attacco sarà oggetto di qualche cambiamento di rilievo. Allegri è stato chiaro da questo punto di vista: vuole un centravanti in grado di alternarsi con Santiago Gimenez, se non addirittura capace di spedire in panchina il messicano.

Milan, attacco stravolto: accordo tra Allegri e Tare

Il tecnico livornese potendo scegliere punterebbe con decisione su Dusan Vlahovic che la Juventus è disposta a cedere con un forte sconto: il serbo è infatti ad un solo anno dalla scadenza di contratto e i bianconeri potrebbero venderlo a meno di 25 milioni.

L’alternativa di lusso è rappresentata da un altro giocatore che Allegri conosce bene avendolo già allenato a Torino, il centravanti della Fiorentina e della Nazionale italiana Moise Kean. Il problema è rappresentato in questo caso dal costo del cartellino, che non è inferiore ai 50 milioni di euro.

Milan, l’asso nella manica di Allegri: cessione bloccata

Stando così le cose non resta che puntare sulle cosiddette ‘risorse interne’. E il Milan da questo punto di vista può contare su un giovanissimo centravanti cresciuto nel proprio settore giovanile che promette di diventare un autentico killer dell’area di rigore. Stiamo alludendo a Francesco Camarda, diciassettenne talentuoso attaccante che in questa stagione ha indossato la maglia di ‘Milan Futuro’, dove ha realizzato 5 gol in 18 presenze.

Allegri ha bloccato subito alcune trattative imbastite dalla società sulla formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Diavolo. Camarda sarà in ritiro precampionato con la prima squadra, per tutte le valutazioni del caso.