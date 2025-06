Atletico Madrid fuori dal Mondiale: la vittoria sul Botafogo non basta | Avanti i brasiliani e il PSG

Non basta la vittoria sul Botafogo per evitare l’eliminazione dal Mondiale per club all’Atletico Madrid. Brasiliani agli ottavi di finale, così come il PSG.

La prima vittima illustre del Mondiale per club è l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Non basta la vittoria di misura ai danni del Botafogo per i Colchoneros, a passare agli ottavi di finale della competizione è la squadra brasiliana.

Vittoria inutile per la squadra spagnola che, per via della differenza reti, chiude la classifica del gruppo B al terzo posto. Il Botafogo strappa il pass per gli ottavi di finale del torneo intercontinentale, chiudendo il girone al secondo posto alle spalle del PSG di Luis Enrique.

Sotto il sole di Pasadena partono meglio i sudamericani, sfiorando la rete in due occasioni nel primo quarto d’ora. Prima Jefferson Savarino e poi Artur mettono a dura prova i riflessi di Jan Oblak. La prima occasione per gli spagnoli è un tiro di Conor Gallagher, che termina di poco sopra la traversa.

Nel primo tempo ci sono anche forti proteste da parte dei Colchoneros per un presunto fallo da rigore su Julian Alvarez. Il direttore di gara, in seguito a revisione al VAR, decide di non concedere il penalty a causa di un fallo in attacco di Sorloth in precedenza.

Griezmann non basta, l’Atletico saluta il Mondiale

La più ghiotta occasione del primo tempo per l’Atletico passa sempre dai piedi di Julian Alvarez. L’attaccante argentino conclude a rete col destro al 41esimo minuto, ma non trova lo specchio della porta da ottima posizione.

Nella seconda frazione di gara, con gli spagnoli costretti a segnare tre gol per passare il turno, Diego Simeone decide di potenziare l’attacco inserendo Antoine Griezmann. Gli spagnoli spingono con determinazione ma sbattono più volte contro il muro difensivo della squadra sudamericana.

Euforia Botafogo, avanti grazie alla differenza reti

Al minuto 67esimo c’è la più grande occasione per il Botafogo nel secondo tempo. Jan Oblak è bravissimo a neutralizzare il tentativo di Igor Jesus. Il Fogao riesce a conquistare metri nella seconda parte della ripresa grazie a ripartenze ben orchestrate.

La rete che sblocca la gara in favore dell’Atletico Madrid arriva al minuto 87°. Su assist di Julian Alvarez è Antoine Griezmann a trovare il gol. Ma sarà solo il preludio alla festa dei brasiliani, che al triplice fischio finale festeggiano con euforia la qualificazione.