Viene a galla un’e-mail scandalosa: l’Inter si è venduta la finale di Champions | Tutto deciso da settimane

Non si placano le voci secondo cui la finale di Champions tra Inter e PSG sia stata comprata dai parigini. I social rilanciano l’ipotesi

Un risultato unico e mai visto prima nella storia delle finali di Champions League, compresi gli oltre quarant’anni in cui il trofeo era chiamato Coppa dei Campioni. Il 5-0 con il quale il Paris Saint Germain ha spazzato via la malcapitata Inter ha fatto e continua a far discutere.

Un’ondata di roventi polemiche, nate e sviluppatesi soprattutto sui social, si muovono intorno al risultato scaturito dalla finale di Monaco di Baviera. Un match in cui i ragazzi di Luis Enrique hanno maramaldeggiato dall’inizio alla fine.

A lasciare tutti perplessi, tifosi interisti e osservatori neutrali, è stata l’inquietante arrendevolezza messa in mostra da Lautaro Martinez e compagni fin dal primo minuto della gara più importante degli ultimi due anni.

Mai nel corso della stagione la squadra allenata da Simone Inzaghi aveva avuto un approccio così molle e inconsistente. E tra l’altro proprio nell’appuntamento più significativo e prestigioso di questo 2025.

Inter, la finale di Champions desta sospetti: i social esplodono

Da quella disastrosa serata di sabato 31 maggio i sostenitori nerazzurri non mancano di inondare i social di post in cui vengono formulati inquietanti sospetti in merito alla presunta irregolarità della finale di Champions League.

Non pochi tifosi ipotizzano che il risultato così roboante a favore del Paris Saint Germain sia stato deciso a tavolino: in sostanza l’Inter avrebbe venduto la partita al club di proprietà del fondo sovrano del Qatar.

Inter-PSG, la finale più ‘sporca’ della storia? Ecco la verità

È opportuno e necessario sottolineare come in realtà non esista alcun indizio concreto, nessuna pista verificata, di una possibile combine tra le due squadre. Casomai si può parlare di un’Inter spremuta come un limone e forse distratta dalla notizia dell’addio di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino aveva infatti già informato la squadra in merito alla sua decisione di accettare l’offerta del club saudita dell’Al Hilal.

I calciatori hanno vissuto il distacco dall’ex allenatore della Lazio come un elemento di incertezza e di instabilità soprattutto in chiave futura. Ma alla base di quel risultato c’è soprattutto la schiacciante e a tratti imbarazzante superiorità messa in mostra dal Paris Saint Germain dal primo all’ultimo minuto. Ad oggi l’ipotesi di un accordo tra extra campo tra i club è pura fantasia.