Un super Yildiz lancia la Juve: 4-1 al Wydad Casablanca | Raggiunti gli ottavi di finale

La Juventus affonda i marocchini con un netto 4-1, e complice la vittoria del Manchester City nella notte strappa il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Nel pomeriggio di ieri la Juventus è tornata in campo per la sua seconda partita di questo Mondiale per Club. I ragazzi di Igor Tudor hanno battuto il Wydad AC con un netto 4-1. Un risultato rotondo, che ha rispecchiato i valori in campo delle due squadre, e che è stato reso possibile soprattutto grazie ad un Kenan Yildiz in grande spolvero.

La Vecchia Signora parte forte, e dopo 6 minuti passa in vantaggio grazie ad un autogol di Boutouil, arrivato al termine di un grande scambio tra Thuram e Yildiz. 10 minuti più tardi è proprio il fuoriclasse turco a raddoppiare con una bomba da fuori area scaraventata all’incrocio dei pali. Al 25esimo però i marocchini accorciano grazie ad una segnatura di Lorch, arrivata dopo una dormita difensiva.

I bianconeri resistono, anche nella ripresa, fino a che al 69esimo ancora il talentino classe 2005, imbeccato da Kolo Muani, realizza un’altra meraviglia, che vale il 3-1. A fine partita poi, al 94esimo, c’è gloria anche per Dusan Vlahovic, che si conquista e trasforma un calcio di rigore.

Raggiunti gli ottavi di finale

Già con la vittoria di ieri pomeriggio, per la Juventus gli ottavi di finale parevano ormai in cassaforte. A sancire l’ufficialità di questo traguardo però ci ha pensato nella notte il Manchester City, che ha battuto per 6-0 l’Al Ain.

In questo modo dunque la Vecchia Signora si garantisce un posto nelle migliori 16 del torneo. E adesso, con l’ultima partita che si giocherà proprio contro i Citizens, i bianconeri sapranno in quale posizione chiuderanno il girone.

Due risultati su tre per la Juventus

Per la Juventus chiudere il girone al primo posto sarebbe importante per evitare di beccare l’avversario più forte agli ottavi, che potrebbe essere molto probabilmente il Real Madrid. E per raggiungere questo traguardo, la compagine torinese ha a disposizione due risultati su tre.

Infatti anche con un pareggio giovedì sera nella sfida contro il Manchester City, la Juve sarebbe prima nel girone, grazie alla differenza reti che vede gli uomini di Tudor in vantaggio di uno nei gol segnati su quelli di Guardiola.