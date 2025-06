Nuova ossatura per l’Italia: cambi drastici tra i convocati | Gattuso punta dritto su 3 fedelissimi

Una volta chiuso il capitolo Spalletti, la panchina dell’Italia è stata affidata a Gennaro Gattuso. Il nuovo CT riporta tre fedelissimi in azzurro.

Il recente scossone sulla panchina azzurra ha visto Gennaro Gattuso prendere il posto di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico. L’allenatore toscano è stato esonerato dopo il pessimo esordio degli azzurri nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

L’Italia è stata sconfitta per 3-0 dalla Norvegia, ponendo da subito in salita il percorso verso la manifestazione in programma la prossima estate, tra il Messico, gli USA e il Canada. Il tecnico toscano ha salutato dopo 24 panchine totali in azzurro, dove sono arrivate 12 vittorie, 6 pareggi ed altrettante sconfitte.

Dopo il no di Claudio Ranieri, la scelta dei vertici federali è ricaduta su Gattuso, uno dei protagonisti della vittoria del Mondiale nel 2006. L’allenatore classe ’78 ha firmato un contratto della durata di un anno e la sua missione è quella di non perdere il treno per la qualificazione alla Coppa del Mondo, come già avvenuto nelle ultime due edizioni.

L’ex centrocampista ritroverà Gigi Buffon, altro vincitore del Mondiale 2006, oltre a Leonardo Bonucci come collaboratore tecnico. Il vice allenatore sarà il suo fidato braccio destro Luigi Riccio ed i riflettori si accendono anche sulle prossime convocazioni del nuovo commissario tecnico.

Rivoluzione Italia, tre fedelissimi per Gattuso

Riavvolgendo il nastro della carriera in panchina di Gennaro Gattuso si incrociano diversi protagonisti attuali della Nazionale azzurra, ma anche tanti usciti dai radar di Spalletti. Tra i presenti ci sono Giovanni Di Lorenzo e Gigio Donnarumma, con il quale il tecnico ha già lavorato al Napoli ed al Milan.

Un altro protagonista con il tecnico a Napoli è stato Matteo Politano. L’esterno offensivo del Napoli non è stato chiamato da Spalletti nelle ultime uscite ma con Gattuso la musica potrebbe cambiare da subito.

Novità Gattuso, ecco i tre grandi ex

Detto dell’attaccante del Napoli, che comunque venne impiegato da Spalletti a marzo, c’è un altro calciatore che ha fatto bene con Gattuso nei club. Parliamo di Alessio Romagnoli, che all’epoca del Milan divenne anche capitano rossonero con l’ex centrocampista in panchina.

Un altro ex rossonero che potrebbe trovare nuovo spazio in azzurro è Manuel Locatelli. Il centrocampista, oggi alla Juve, era finito ai margini del progetto di Spalletti ma il nuovo corso in panchina potrebbe presto coinvolgerlo di nuovo.