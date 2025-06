Nunziata a fine ciclo: l’Under 21 cambia CT | La scelta di Buffon e Gravina

Carmine Nunziata in odore di addio dopo l’eliminazione dell’Italia Under 21 dall’Europeo. Ecco il sostituto scelto da Gravina e Buffon.

Non è bastata una prova eroica per evitare l’eliminazione dell’Italia Under 21 dall’Europeo di categoria. Gli azzurrini di Carmine Nunziata escono ai quarti di finale dopo la sconfitta contro la Germania, arrivata ai tempi supplementari. La partita andata in scena in Slovacchia è stata ricca di emozioni e colpi di scena, oltre a polemiche per la direzione di gara.

Nella prima ora di gioco la nazionale azzurra ha messo alle corde quella tedesca. L’Italia Under 21 ha condotto un match ordinato, fatto di pressing, intensità ed ordine tattico. Dopo aver impensierito i più quotati avversari nella prima frazione di gioco, gli azzurrini passano in vantaggio con la prima rete di Loca Koleosho con la nazionale Under 21.

L’attaccante del Burnley ha sbloccato la gara con un tiro chirurgico dal limite dell’area di rigore. Ma il vantaggio azzurro è durato poco. Dieci minuti dopo il gol di Koleosho è arrivato su calcio d’angolo il pareggio di Woltemade.

Al minuto 81 poi arriva l’espulsione di Wilfried Gnonto. L’attaccante in forza al Leeds lascia il campo per somma di ammonizioni. I tedeschi ne approfittano per portarsi in vantaggio con Weiper all’ 87esimo minuto. In seguito gli azzurrini restano addirittura in nove uomini, complice l’espulsione di Zanotti per proteste.

Italia U21, non basta il cuore contro la Germania

Quando la gara sembra destinata a chiudersi con la rimonta dei tedeschi, arriva la rete del pareggio azzurro all’ultimo minuto di recupero. Giuseppe Ambrosino trova la rete grazie ad una punizione perfetta, portando la gara ai tempi supplementari.

In 11 contro 9 la Germania si lancia all’assato della porta azzurra, ottimamente difesa da Desplanches. Il gol vittoria, firmato da Rohl, arriva al minuto 117.

Nunziata al capolinea, spunta Cannavaro

Al termine della gara il CT Carmine Nunziata ha elogiato i suoi e criticato aspramente l’operato dell’arbitro. L’allenatore campano sembra sempre più vicino all’addio sulla panchina dell’Italia Under 21, chiudendo un ciclo iniziato nel 2023.

Nell’ottica della ristrutturazione tecnica di Coverciano, che ha visto Gennaro Gattuso subentrare a Luciano Spalletti, i vertici federali sembrano pronti a richiamare un altro ex campione del mondo nel 2006. Parliamo di Fabio Cannavaro, l’ex difensore potrebbe presto diventare il nuovo CT degli azzurrini.