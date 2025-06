Notifica del Tribunale: un calciatore fa causa alla Juve | Subite imposizioni disumane

Nuovo caos in casa bianconera: un calciatore ha deciso di portare a processo la società, a causa di alcune imposizioni disumane che si è visto costretto a rispettare.

La Juventus, uno dei club più titolati del calcio italiano e internazionale, ha vissuto una storia ricca di successi ma anche segnata da scandali che ne hanno intaccato l’immagine. Il più noto è certamente Calciopoli del 2006, un’inchiesta che portò alla revoca di due scudetti e alla retrocessione in Serie B per il coinvolgimento in un sistema di pressioni sugli arbitri. Questo evento scosse profondamente il calcio italiano e lasciò un segno indelebile nella storia del club.

Negli anni successivi, pur tornando rapidamente al vertice con nuovi successi sportivi, la Juventus è stata nuovamente coinvolta in controversie. Tra queste, l’inchiesta Prisma, avviata nel 2021, ha riguardato presunte irregolarità finanziarie, plusvalenze fittizie e manovre sugli stipendi durante la pandemia. Le accuse hanno portato a dimissioni di massa nel consiglio d’amministrazione e a penalizzazioni in classifica.

Purtroppo per i tifosi juventini però nelle scorse ore è arrivata la clamorosa notizia di un nuovo coinvolgimento giudiziario del club torinese in un caso piuttosto controverso. A quanto pare infatti un suo calciatore ha deciso di far causa alla società, in quanto è stato vittima di imposizioni disumane. Vediamo di cosa si tratta.

Denunciata la Juventus

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere in casa Juve la visita che la squadra ha fatto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le immagini dei calciatori e dello staff dietro la sua scrivania hanno fatto il giro del mondo, in uno scenario quasi surreale.

A fare ancora più scalpore poi ci hanno pensato le parole di uno dei giocatori bianconeri, che ha raccontato cos’è accaduto, quasi denunciando la scelta della società.

La denuncia del giocatore

E’ stato Timothy Weah a spiegare le sue sensazioni e non solo ai microfoni del The Athletic. Di seguito le sue parole.

”È stato tutto una sorpresa per me, onestamente. Ci hanno detto che dovevamo andare e non avevo scelta. Mi ha colto di sorpresa, davvero. È stato un po’ strano. Quando ha iniziato a parlare di politica, dell’Iran e tutto il resto, è stato tipo: io voglio solo giocare a calcio, amico”