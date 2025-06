Lampo nella notte: Berardi lascia l’Italia | Offerto un contratto ricchissimo

Domenico Berardi può lasciare a sorpresa il campionato italiano, dopo la promozione del Sassuolo in Serie A. C’è un contratto ricchissimo sul tavolo dell’offerta.

Compirà trentuno anni ad agosto ed è uno dei rarissimi esempi contemporanei di calciatore che ha dedicato la propria carriera ad una sola squadra. Parliamo di Domenico Berardi, anima e simbolo del Sassuolo. L’attaccante calabrese ha appena chiuso la tredicesima stagione consecutiva in neroverde, con la squadra emiliana che ha dominato il campionato di Serie B.

Il club di proprietà della famiglia Squinzi, guidato da Fabio Grosso in panchina, torna nel massimo campionato dopo una sola stagione in cadetteria. L’attaccante classe ’94 ha chiuso la sua annata con sei reti in 29 presenze, consolidando ancora di più il suo record da capocannoniere di sempre del Sassuolo.

Il rapporto tra il calciatore nato a Cosenza e la piazza emiliana è sempre stato solido, ma al contempo ogni estate si parla del suo possibile addio ai neroverdi. Non si contano le squadre italiane accostate all’attaccante, che vanta anche 28 presenze e 8 reti in Nazionale azzurra.

Ed anche questa estate, all’alba della dodicesima stagione in Serie A per la squadra emiliana, l’attaccante simbolo potrebbe davvero lasciare il Sassuolo ed il calcio italiano.

Addio Berardi, contratto mostruoso

L’attaccante simbolo del club emiliano ha un contratto valido fino al 2027 con la squadra neroverde. Questa finestra di calciomercato estivo si preannuncia dunque potenzialmente decisiva per il suo futuro.

In caso di rinnovo contrattuale il calciatore diventerebbe a tutti gli effetti una bandiera del Sassuolo, completando la sua intera carriera in Emilia. Qualora l’attaccante decidesse di cambiare aria potrebbero arrivare offerte decisamente allettanti dal mercato estero.

Le sirene dell’Arabia Saudita su Berardi

L’attaccante calabrese potrebbe finire nel mirino del calcio arabo. I petroldollari sauditi hanno già attirato importanti figure del calcio europeo, tra cui l’ex allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi.

Il nuovo allenatore dell’Al Hilal, che all’esordio ha pareggiato con il Real Madrid nel Mondiale per club, potrebbe fare spesa in Italia a stretto giro di posta. E per l’attaccante del Sassuolo potrebbe arrivare l’offerta da capogiro che una volta per tutte lo strapperebbe dal club neroverde e dal calcio italiano.