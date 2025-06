La Juve perde l’ennesimo talento: mega offerta per il suo cartellino | Elkann già si mangia le mani

Il club torinese perde un altro gioiellino: la mega offerta arrivata per lui è irrinunciabile, e ai piani alti della Continassa già si mangiano le mani.

Nel corso degli ultimi anni la Juventus ha sfornato dal proprio settore giovanile diversi calciatori. Questi, provenienti dal vivaio, o pescati in giro per il mondo, sono esplosi nella Next Gen bianconera, e ben presto sono arrivati in prima squadra, mettendosi anche qui in evidenza a suon di grandi prestazioni.

La maggior parte di loro però è stata ben presto ceduta per fare cassa, mettere a bilancio delle importanti plusvalenze, e finanziare il mercato. A tal proposito, gli esempi che possiamo fare sono diversi. Da Matias Soule e Nicolò Fagioli, passando per i vari Iling Jr, Enzo Barrenechea e Dean Huijsen. Tuttavia, nonostante i soldi incassati, alcune cessioni hanno fatto mangiare le mani alla società torinese.

Basti pensare ad esempio proprio a Huijsen, ceduto solo la scorsa estate per poco più di 15 milioni di euro, e che qualche settimana fa è stato acquistato dal Real Madrid per oltre 60. Una differenza enorme del valore del cartellino, che ha generato rammarico nella dirigenza juventina. Ma è proprio da questo punti di vista che nelle scorse ore sono arrivate altre brutte notizie per i bianconeri.

La Juve perde un altro grande talento

Con il mercato praticamente in pieno svolgimento, i rumors e le indiscrezioni sono sempre all’ordine del giorno. E uno di quelli che si sta facendo avanti con grande insistenza nelle ultime ore riguarda quello che si è già trasformato senza dubbio in un grande rimpianto juventino.

Stiamo parlando di Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 che solo la scorsa estate la Juve ha ceduto per circa 7 milioni di euro, e che si è messo in gran mostra al Cruzeiro, tanto da attirare le attenzioni di alcune big europee, pronte a sborsare più di 25 milioni per accaparrarselo.

C’è la fila sul giovane talento

Sulle tracce del giovane ex attaccante juventino ci sono diversi club, soprattutto il Bayern Monaco e il Bayer Leverkusen, decise appunto a spendere parecchio per assicurarsi le sue prestazioni.

Dunque per la Juve si tratta dell’ennesimo abbaglio preso sul mercato, anche se quanto meno la Vecchia Signora potrebbe andare ad incassare una percentuale sulla sua futura rivendita.