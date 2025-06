Scoperti i documenti: scandalo in FIGC | Offerta una mazzetta per andare al Mondiale

Dopo due eliminazioni consecutive l’Italia non può fallire l’appuntamento con i Mondiali del 2026. La FIGC a quanto pare è disposta a tutto

Non si può sbagliare, la Nazionale italiana deve centrare costi quel che costi la qualificazione ai Mondiali del 2026. Questo è il messaggio veicolato in modo più o meno esplicito nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico azzurro.

Al fianco dell’allenatore calabrese nella sala stampa del centro tecnico di Coverciano un tiratissimo ma ancora fiducioso presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Il dirigente pugliese ha sottolineato le enormi responsabilità che attendono l’ex centrocampista campione del mondo del 2006.

Gattuso non si è minimamente scomposto, ma ha rilanciato le chance dell’Italia nel cammino verso la rassegna iridata del prossimo anno spiegando la sua ricetta per riportare compattezza e senso di appartenenza all’interno del clan azzurro.

“Chi viene a Coverciano – le sue prime dichiarazioni – deve arrivarci con entusiasmo, creare una famiglia credo sia la cosa più importante. Oltre la tecnica e la tattica dobbiamo ritrovare quel gruppo che per tanti anni ci ha contraddistinto nel mondo”.

FIGC,Gattuso già sulla graticola: settembre è già decisivo

Il piano di Gattuso consiste in prevalenza nel puntare più sugli aspetti psicologici e caratteriali che tecnici. Il resto, si spera, verrà da sé. L’ex centrocampista calabrese sa bene come le prossime due gare di qualificazione in programma a settembre contro Estonia e Israele siano già decisive.

Alla luce dei risultati delle prime due partite, entrambe pessime, contro Norvegia e Moldavia, non ci sono alternative ai 6 punti necessari a mettere un’ipoteca sul secondo posto nel girone: la seconda piazza garantisce comunque la possibilità di disputare gli spareggi.

FIGC, il dettaglio inquietante: non lo sapeva nessuno

Nelle ultime ore sono inoltre emersi particolari di natura prettamente economica che riguardano l’ingaggio percepito dal nuovo commissario tecnico e un dettaglio soprattutto lascia intendere quanto sia essenziale per la FIGC staccare il passaporto per i Mondiali americani del prossimo anno.

Gattuso percepirà un ingaggio non superiore agli 800 mila euro: una bazzecola rispetto ai 3 milioni di euro netti che la Federcalcio versava sul conto di Luciano Spalletti. Ma c’è un dettaglio che spiega tutto o quasi: in caso di qualificazione ai prossimi mondiali l’ex centrocampista e allenatore di Milan e Napoli incasserà un bonus di 1 milione netto. Il messaggio è chiaro ed esplicito.