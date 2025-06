Ma quale bella vita: Totti è sull’orlo del baratro | I debiti lo stanno distruggendo

Mazzata terribile per Francesco Totti, che all’insaputa di tutti si è ritrovato con un mucchio di debiti a cui dover sopperire.

Francesco Totti è una delle figure più emblematiche del calcio italiano, non solo per il talento cristallino mostrato sul campo, ma anche per i valori che ha incarnato durante tutta la sua carriera. Bandiera della Roma, club al quale è rimasto fedele per oltre due decenni, Totti ha rappresentato un modello di attaccamento alla maglia e di identità sportiva in un’epoca segnata da trasferimenti continui da parte dei calciatori.

Con la sua classe, visione di gioco e tecnica sopraffina, ha saputo incantare tifosi e avversari, diventando simbolo di un calcio creativo, passionale e genuino. Il suo stile unico, fatto di colpi d’autore e giocate imprevedibili, ha contribuito a rendere il campionato italiano uno dei più affascinanti a livello mondiale.

Oltre alle statistiche impressionanti, ciò che ha reso Totti speciale è stato il suo legame con la città di Roma e il popolo giallorosso, che in lui hanno sempre visto qualcosa di più di un semplice calciatore. Campione del mondo nel 2006, ha lasciato un’impronta profonda anche nella storia della Nazionale italiana.

I campioni e le loro disgrazie

E’ ovvio però che come tutti gli esseri umani, anche i campioni di calcio spesso e volentieri vivono delle disgrazie o delle sciagure sotto ogni ambito. E strano a dirsi, quella di Francesco Totti è arrivata dal punto di vista finanziario.

Al netto dei guadagni milionari ottenuti in carriera, sia per il lavoro da calciatore e sia per le tante pubblicità e sponsorizzazioni ottenute, il Pupone si è ritrovato sull’orlo del baratro a causa dei tanti debiti. Ma che cosa è accaduto nello specifico? Vediamolo insieme nelle prossime righe.

Debiti importanti per l’ex capitano della Roma

Secondo quanto riportato da Repubblica circa lo scorso anno, Francesco Totti aveva raccolto oltre un milione e mezzo di euro di arretrati riguardanti l’IVA non pagata sulle sue attività pubblicitarie.

Un debito importante dunque, che lo ha portato a dover saldare quanto prima il tutto dopo l’intervento della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. La vicenda si è così conclusa, con l’ex calciatore che ha sborsato questa importante somma di denaro.