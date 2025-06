La Serie A riporta a casa un gioiellino: Koleosho ha firmato nella notte | Investimento da 15 milioni

I radar della Serie A mettono nel mirino Luca Koleosho, nato negli USA ma naturalizzato italiano. Servono 15 milioni di euro per il giovane talento.

È uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano dei giorni nostri, sebbene sia nato negli Stati Uniti. Luca Koleosho ha scelto di rappresentare l’Italia ed è stato convocato da Carmine Nunziata per l’Europeo Under 21. In questi giorni si sta disputando in Slovacchia il torneo continentale ed il classe 2004 ha raccolto due presenze nella fase a gironi.

Il giovane attaccante nasce in Connecticut da padre nigeriano e madre canadese con origini italiane. Talento precoce, da giovanissimo si trasferisce in Spagna, dove completerà tutta la trafila delle giovani nell’Espanyol. Con la squadra catalana esordisce in prima squadra, realizzando anche la sua prima rete tra i professionisti.

La sua crescita accende le sirene del calciomercato europeo, in particolare suscita interesse nei club inglesi. Sarà il Burnely a strapparlo dal club iberico, versando circa tre milioni di euro. La sua prima stagione in Premier League si chiude con 15 presenze ed una rete, con i Clarets che retrocederanno in Championship.

Superato un grave infortunio al ginocchio l’attaccante tornerà a giocare all’inizio della scorsa stagione, conclusa con la promozione in Premier League del Burnley.

Koleosho può approdare in Serie A

Da giovanissimo ha militato con la nazionale degli Stati Uniti, prima di essere convocato dalla rappresentativa maggiore del Canada. L’attaccante non è però mai sceso in campo con la nazionale nordamericana, fino alla scelta di vestire l’azzurro dell’Italia.

Mentre Koleosho è stato convocato dalla nazionale Under 21 il suo profilo è finito nei dossier dei club di Serie A, desiderosi di far giocare in Italia il gioiellino.

15 milioni per il colpo Koleosho

La giovane età e la vetrine europea con l’Under 21 potrebbero spingere i club italiani a versare circa 15 milioni di euro al Burnley questa estate. Il profilo dell’attaccante ventenne potrebbe fare al caso della Lazio di Maurizio Sarri, al ritorno sulla panchina biancoceleste.

Altra opzione da non scartare è il Napoli di Antonio Conte, tra le squadre più attive in entrata dopo aver vinto lo scudetto. Le prossime settimane si preannunciano decisive per il futuro del talentuoso attaccante classe 2004.