Commozione enorme alla Continassa: “Ultimo match in bianconero” | Annuncio ufficiale della società

Un’ondata di commozione investe il mondo Juventus. Ecco la reazione dei tifosi dopo l’annuncio ufficiale dell’ultimo match in bianconero

La Juventus di Igor Tudor è volata negli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per club. In contemporanea i social network della squadra bianconera sono stati riempiti da una valanga di commozione da parte dei tifosi per l’annuncio intorno all’ultima partita ufficiale dell’idolo bianconero.

La Vecchia Signora ha confermato in panchina l’ex difensore, subentrato a Thiago Motta a stagione in corso. La Juventus ha strappato il pass per la prossima edizione della Champions League all’ultima giornata di campionato. Tudor è stato dunque riconfermato dopo aver raggiunto l’obiettivo stabilito con la dirigenza, che nel frattempo ha conosciuto un nuovo scossone.

Fuori Cristiano Giuntoli, dentro il tandem formato da Giorgio Chiellini e Damien Comolli. Elkann ha varato una nuova rivoluzione dirigenziale, che spinge i tifosi a sperare in un futuro roseo. L’ultimo trofeo festeggiato alla Continassa è rappresentato dalla Coppa Italia conquistata sotto la gestione Allegri, al termine della stagione 2024.

Ma l’ultimo scudetto è datato 2020, quando al timone della squadra bianconera c’era Maurizio Sarri. Ora la piazza bianconera attende con fiducia le prossime mosse della dirigenza, guardando con curiosità al cammino nel Mondiale per club della squadra guidata da Igor Tudor.

Tifosi Juve in lacrime, addio annunciato

La squadra bianconera si candida ad essere una delle protagoniste del calciomercato estivo, con i tifosi che sognano nomi altisonanti e blasonati per tornare a lottare al vertice in Italia ed in Europa.

In attesa delle prossime uscite negli USA della Juve però, un’ondata di commozione ha investito i profili social ufficiali della squadra bianconera. Nei giorni scorsi i canali juventini hanno ricordato un addio impossibile da dimenticare per gli appassionati bianconeri.

La Juve ricorda l’addio a Zidane

Nei giorni scorsi l’account ufficiale della Juventus su Instagram ha ricordato l’anniversario dell’ultima partita in bianconero di Zinedine Zidane. Nel 2001 il campione francese giocava la sua ultima gara con la Vecchia Signora, prima di volare al Real Madrid.

La Juventus lo ha voluto ricordare con tre scatti d’annata dell’ultima gara giocata in Serie A. La didascalia del post recitava: “Oggi, nel 2001, l’ultimo match in bianconero di Zizou“.