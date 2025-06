Chivu prepara la rivoluzione: l’Inter cede (almeno) 3 titolari | Concordati i termini degli addii

Rivoluzione totale in casa Inter e almeno tre titolarissimi pronti a fare le valigie in estate. Ecco i protagonisti verso la cessione con mister Chivu.

Le strade tra l’Inter e Simone Inzaghi si sono separate nel peggiore dei modi dopo la pesantissima sconfitta arrivata in finale di Champions League. Il 5-0 del PSG ha scosso dal profondo l’ambiente nerazzurro, prima dell’annuncio della risoluzione del contratto del tecnico. L’ex attaccante ha lasciato la Beneamata dopo quattro stagioni.

Nei quattro anni interisti Simone Inzaghi ha raccolto 1 scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe. I nerazzurri hanno anche raggiunto la finale di Champions League in due occasioni, mancando la conquista del massimo trofeo europeo. L’ex Lazio è ripartito dall’Al Hilal, in Arabia Saudita, mentre i nerazzurri hanno dato fiducia ad un profilo emergente, ex calciatore e già allenatore della Primavera ad Appiano Gentile.

Christian Chivu è stato scelto come il nuovo tecnico dell’Inter dopo la positiva esperienza al Parma, condotto alla salvezza. Il debutto sulla panchina nerazzurra del rumeno è arrivato nel Mondiale per Club, dove la Beneamata ha pareggiato per 1-1 contro i messicani del Monterrey.

In attesa delle prossime sfide della manifestazione, contro Urawa e River Plate, si accendono diversi scenari di calciomercato in entrata ed in uscita. Il nome più caldo tra i futuri arrivi è quello dell’attaccante Bonny, già allenato da Chivu al Parma.

Rivoluzione Inter, addio a tre titolari

Per quanto riguarda il fronte delle uscite sembra arrivata ai titoli di coda l’avventura in nerazzurro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è segnalato in forte odore d’addio nelle prossime settimane.

La pista più calda vede il Galatasaray in pole position, il club di Istanbul sta lavorando per portare in patria il più forte centrocampista turco.

Non solo Calha, altri due illustri addii

Sempre a centrocampo potrebbe salutare a stretto giro di posta Henrik Mkhitaryan. Il calciatore armeno, arrivato a parametro zero, ha rinnovato fino al 2026 ma non è esclusa una sua cessione in estate.

Un altro tra i senatori che potrebbe traslocare presto da Appiano Gentile è il difensore Francesco Acerbi. Anche lui col contratto in scadenza il prossimo anno, e con 38 primavere sulle sue spalle, potrebbe lasciare nei prossimi giorni l’Inter.