Torna in Italia 13 anni dopo: Coutinho è il colpo per l’Europa | Richiesto espressamente dall’allenatore

Philippe Coutinho pronto a tornare da protagonista in Serie A dopo tredici anni. Ecco il tecnico che l’ha scelto per puntare all’Europa.

Come molti calciatori brasiliani di recente, anche Philippe Coutinho è tornato a giocare in patria. Il fantasista brasiliano, che ha collezionato quasi 50 presenze con l’Inter, dopo 14 stagioni ha fatto ritorno al Vasco da Gama. Tanti ex protagonisti del calcio europeo hanno fatto lo stesso percorso la scorsa estate.

Da Alex Sandro a Felipe Anderson, che hanno salutato la Serie A, passando per Memphis Depay e un altro ex juventino come Alcaraz. Tra voglia di riscatto e nostalgia di casa il campionato brasiliano ha accolto tanti calciatori che hanno scritto pagine importanti di storia nel calcio del vecchio continente.

Il centrocampista offensivo venne acquistato dall’Inter nell’estate del 2008, dopo essersi messo in luce nelle giovanili del Vasco da Gama. Resterà altri due anni nella squadra bianconera, affermandosi come un giocatore chiave nonostante la giovane età. Compiuta la maggiore età arriva poi il grande salto in Serie A.

Con la Beneamata arriveranno una Coppa Italia ed una Supercoppa, prima del trasferimento al Liverpool. Il brasiliano si imporrà in Premier League, fino ad essere pagato una cifra mostruosa dal Barcellona nel 2018.

Coutinho torna in Serie A a sorpresa

I catalani sborsano circa 160 milioni di euro per il trequartista, ma le alte aspettative verranno sostanzialmente deluse dalle prestazioni in campo.

Dopo una stagione positiva in prestito al Bayern Monaco, Coutinho cercherà il rilancio nell’Aston Villa. Dopo un passaggio in Qatar, il club britannico lo ha girato al Vasco da Gama, club in cui è cresciuto fino alla maggiore età.

Coutinho per il sogno Europa del Como

Il futuro del fantasista, all’età di 33 anni, resta un’incognita in vista della sessione estiva di calciomercato. Con i Villains ha ancora un contratto fino al giugno del 2026 e non è esclusa una sua cessione a stretto giro di posta. Le porte della Serie A possono aprirsi nuovamente a sorpresa per il trequartista sudamericano.

Una squadra che ci ha abituato a colpi ad effetto è il Como di Cesc Fabregas. I lariani si sono affermati come una delle grandi sorprese della stagione e la proprietà ha parlato senza giri di parole dell’obiettivo Europa per le prossime stagioni.