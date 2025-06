Ricovero ed operazione urgente: paura per il difensore della Nazionale azzurra | Ecco come sta

Ricovero ed intervento urgente per un difensore protagonista della Serie A. Ecco le ultime sulle sue condizioni dopo l’operazione effettuata.

Paura ed ansia nel calcio italiano dopo il ricovero ospedaliero e l’intervento chirurgico che ha interessato un difensore della Serie A e della Nazionale azzurra. La notizia arriva in piena pausa stagionale, quando in campo ci sono solo Inter e Juventus, ma dall’altra parte dell’oceano.

Le due squadre italiane sono impegnate nel Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti, mentre per il resto dei calciatori della Serie A è giunto il momento di staccare la spina.

Proprio durante le vacanze estive, il difensore centrale del massimo campionato italiano, ha avuto a che fare con una delicata operazione chirurgica che lo ha costretto al ricovero. Il club ha diffuso una nota ufficiale in merito alle sue condizioni dopo l’intervento dei giorni scorsi.

Parliamo di uno dei calciatori più costanti nell’ultima stagione, con 32 presenze all’attivo, condite da due reti. In Nazionale azzurra conta 13 presenze e due marcature, sebbene l’ultima convocazione risalga al marzo del 2023.

Serie A, operazione e ricovero per il difensore

Come un fulmine a ciel sereno l’atleta è tornato in Italia dalle vacanze a Miami, ed è stato ricoverato per un delicato intervento chirurgico che ha riguardato le tonsille.

La disavventura è capitata ad Alessio Romagnoli, perno della difesa della Lazio. Il calciatore ha fatto ritorno nella capitale nei giorni scorsi per sottoporsi ad una tonsillectomia.

Ansia Romagnoli, ecco il bollettino della Lazio

La società biancoceleste ha diramato una breve nota per descrivere l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto il difensore classe 1995. Il comunicato sottolinea come il calciatore stia ancora seguendo il decorso post operatorio e rimane in osservazione alla clinica romana Villa Mafalda.

Una disavventura che non gli impedirà di prendere parte alla nuova stagione biancoceleste, che vede il ritorno in panchina di Maurizio Sarri. La circostanza del ritorno del tecnico ex Napoli e Juventus ha anche riaperto le porte al rinnovo contrattuale del difensore biancoceleste. Nell’ultima parte di stagione si erano aperti scenari che suggerivano un suo possibile addio, ma il cambio in panchina sembra aver mescolato ancora le carte.