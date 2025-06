Evidenti segnali di rottura: la Ferrari esclude Hamilton | Scelta strategica sospettosa

I rapporti tra i vertici della Ferrari e Lewis Hamilton non sono proprio idilliaci. Il pilota inglese è stato escluso da un evento importante

La tensione tra la Ferrari e i suoi due piloti ormai è alle stelle. Complici i pessimi risultati ottenuti dalla SF-25 in questa prima parte del mondiale di Formula Uno, Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono sempre più rassegnati.

La rassegnazione di due grandi campioni dell’automobilismo mondiale costretti loro malgrado a recitare un ruolo del tutto secondario in una stagione che viceversa avrebbe dovuto vederli protagonisti dall’inizio alla fine.

Le promesse e le premesse della vigilia sono ormai un lontano e sbiadito ricordo: i tifosi della Rossa che speravano di rivedere la Ferrari ai vertici della Formula Uno ormai sono rassegnati a un’altra stagione all’insegna della mediocrità.

Questo clima così pesante influisce e non potrebbe essere altrimenti sulle relazioni interne al team: in particolare i rapporti tra i piloti e gli ingegneri di pista si sono rapidamente deteriorati, come i team radio ampiamente dimostrano.

Ferrari, con Hamilton siamo ai minimi termini

Il più insofferente e insoddisfatto è senza dubbio Lewis Hamilton: il fuoriclasse inglese, vincitore di sette titoli mondiali, quando accettò la proposta di John Elkann era convinto che la Ferrari gli fornisse una macchina in grado di puntare all’ottavo titolo della sua carriera.

Niente di tutto questo: a distanza di oltre un anno dall’accordo siglato con la casa di Maranello ‘Sir’ Lewis sta forse rimpiangendo la scelta fatta. Anche perché la Mercedes che lui ha lasciato dopo oltre dieci anni appare in netta crescita e di gran lunga superiore al Cavallino Rampante.

Hamilton-Ferrari, l’indizio è esplicito

C’è un altro indizio, forse non decisivo ma comunque da sottolineare, che conferma come il rapporto tra Hamilton e Maranello sia davvero ai minimi termini: nelle giornate di giovedì e venerdì la Ferrari effettuerà dei test per provare gli pneumatici Pirelli in condizioni da bagnato.

I test si svolgeranno sul circuito di Fiorano ma stando a quanto riportato da autoracer.it e da altre fonti di informazione, compreso il portale dna_f1_, a sostenere queste prove saranno prima Charles Leclerc e poi il terzo pilota della Ferrari, il cinese Zhou Guanyou. Di Hamilton invece nessuna traccia: un’assenza sospetta, alla luce della sempre totale disponibilità del pilota inglese a svolgere test specifici legati allo sviluppo della monoposto. Qualcosa bolle in pentola? Staremo a vedere.