Calhanoglu ci ricasca: questa volta tradisce l’Inter | Accettata la proposta dei rivali

Svolta improvvisa sul futuro del centrocampista turco, che sarà protagonista di un nuovo tradimento: ha già accettato la proposta dei rivali interisti.

Il trasferimento di Hakan Çalhanoglu dal Milan all’Inter nel 2021 ha scosso profondamente l’ambiente calcistico milanese, suscitando reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori. Il centrocampista turco, dopo quattro stagioni con i rossoneri, ha scelto di trasferirsi a parametro zero ai rivali cittadini. Questa decisione è stata interpretata dai tifosi del Milan come un tradimento, soprattutto considerando l’intensità della rivalità tra le due squadre.

Molti hanno visto in questa mossa una mancanza di rispetto verso il club che lo aveva accolto e valorizzato. D’altro canto, alcuni dirigenti, come Massimiliano Mirabelli, hanno sottolineato che la partenza di Çalhanoglu è stata in parte dovuta alla mancata volontà del Milan di trattenerlo, nonostante l’offerta dell’Inter.

In un’intervista, il calciatore ha dichiarato di aver scelto l’Inter per la possibilità di affrontare nuove sfide e per l’ambizione del club nerazzurro. Il passaggio di Çalhanoglu all’Inter ha avuto anche implicazioni sul campo: il centrocampista ha contribuito al successo dei nerazzurri, facendo infuriare ancora di più il popolo milanista.

Calhanoglu lascia l’Inter

Nonostante in questi anni sulla sponda nerazzurra di Milano il giocatore sia stato un elemento fondamentale della rosa, dopo la finale di Champions League persa malamente contro il PSG, sembra essere arrivato alla fine di un ciclo. Su di lui in particolare sembra esserci il pressing del Galatasaray.

Eppure proprio il club turco ha smentito tutto. Detto ciò la sua permanenza all’Inter resta comunque in forte dubbio. E una delle ultime voci che sta iniziando a circolare sul suo futuro riguarda il suo approdo in una rivale interista. Calha dunque sembra pronto a mettere in atto un nuovo tradimento.

Una rivale interista sul regista turco

Nel caso nessun top club si facesse seriamente avanti per prendere il giocatore, a provare l’assalto potrebbe essere il Como. La squadra di Fabregas ha stanziato tanti soldi per il budget di questo mercato, e vuole un colpo altisonante.

E il nome di Calhanoglu, che pare in uscita dall’Inter, stuzzica non poco i lariani. Chissà se anche il giocatore turco sia curioso del progetto della società, andando a tradire anche i nerazzurri, e passando in un’altra squadra lombarda. Solo i prossimi giorni ci diranno di più da questo punto di vista.