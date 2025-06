Tudor furioso negli spogliatoi: ha fatto a pezzi tutti gli armadietti | Ecco chi lo ha fatto arrabbiare

Rabbia incontrollata del tecnico bianconero negli spogliatoi, che ha fatto a pezzi tutti gli armadietti. Ecco chi lo ha fatto arrabbiare.

La Juventus ha fatto il suo esordio al Mondiale per Club nella notte di giovedì. La Vecchia Signora si è imposta con un netto 5-0 ai danni dell’Al Ain. La differenza di valori tra le due compagini era evidente, e i bianconeri subito hanno messo le cose in chiaro: solo nel primo tempo infatti ha segnato ben 4 reti, siglate da Kolo Muani, autore di una doppietta, Conceicao e Yildiz.

Nella ripresa poi, con gli uomini di Igor Tudor che hanno abbassato il ritmo, è arrivato l’ultimo centro, che porta la firma ancora di Conceicao. Un successo importante dunque, che mette la Juve in una buona posizione in vista dei prossimi match. Domenica pomeriggio, alle ore 18.00, avrà l’occasione di strappare il pass battendo i marocchini del Wydad Casablanca.

In attesa di rivedere in campo i bianconeri però dal ritiro della squadra negli Stati Uniti sono arrivate delle clamorose dichiarazioni, che hanno lasciato senza parole i tifosi e tutti gli addetti ai lavori. A quanto pare negli spogliatoi dopo la sfida all’Al Ain, mister Tudor è andato su tutte le furie, tanto da fare a pezzi gli armadietti. Ecco chi lo ha fatto arrabbiare.

Tudor impazzisce negli spogliatoi

Nonostante il risultato netto portato a casa dai suoi ragazzi, sembrerebbe che l’allenatore croato al termine della partita sia andato su tutte le furie con i giocatori. Infatti c’è stato un aspetto che non gli è piaciuto affatto.

Come ha potuto notare chiunque abbia guardato la partita, al netto della rete inviolata portata a casa da Di Gregorio, la Juventus ha rischiato molto spesso di prendere gol. Solo alcuni grandi interventi del portiere ex Monza, e dei salvataggi miracolosi sulla linea, hanno evitato tutto ciò.

Il tecnico subito al lavoro sul campo

Visto che la difesa non è stata così blindata come ci si aspettava, contro un avversario piuttosto modesto, Igor Tudor si è già messo al lavoro sul campo per apportare alcune migliorie al pacchetto arretrato.

Una sarà di sicuro il rientro di Bremer. E chissà se in questo senso anche dal mercato possa arrivare un aiuto importante