Tudor disperato: Mondiale già finito per un titolare | Se ne torna subito a Torino

Mazzata terribile in casa bianconera: per un titolarissimo il Mondiale per Club è già finito. Già preso il biglietto di ritorno per Torino.

Nella notte di giovedì la Juventus ha iniziato ufficialmente il suo Mondiale per Club. La compagine bianconera ha infatti sfidato l’Al Ain, vincendo con un netto 5-0. Ad aprire i conti ci ha pensato Randal Kolo Muani, che di testa ha insaccato un bel cross di Alberto Costa. Il raddoppio arriva dopo pochi minuti con Conceicao, con un tiro deviato.

La terza segnatura la realizza Yildiz con una vera e propria perla. Ancora il centravanti francese poi mette il punteggio sul 4-0 a fine primo tempo. Nella ripresa la squadra emira prova a reagire, ma non riesce a trovare la via del gol, e si prende un altro gol siglato ancora da Conceicao al termine di una bella azione personale.

Visto il risultato rotondo dunque mister Tudor può ritenersi piuttosto soddisfatto, anche se i suoi, specialmente nella ripresa, sono apparsi un po’ distratti. Tuttavia la gioia per questo successo è durata poco in casa bianconera. Nelle ultimissime ore infatti è arrivata una terribile notizia, che vede l’infortunio di un titolarissimo, il quale può ritenere conclusa la sua avventura al Mondiale per Club. Vediamo di chi si tratta.

Fine della favola per un titolare juventino

Sono diversi i calciatori della Juventus convocati per il Mondiale per Club che sono rientranti da infortuni. Da Koopmeiners, che ha saltato le ultime gare di campionato, ma che è già sceso in campo contro l’Al Ain, fino a Milik, reduce da un grave problema che lo ha tenuto ai box per tutta la stagione.

Un altro giocatore che nella rassegna che si sta disputando negli Stati Uniti è tornato tra i convocati è poi Gleison Bremer. Dopo la rottura del crociato patita ad ottobre, il difensore brasiliano è appunto tornato in gruppo. Ma è proprio sul suo conto che non sono arrivate notizie confortanti.

Brutte notizie dal ritiro bianconero

Nonostante sia rientrato tra i convocati, Bremer non troverà spazio nella competizione che sta andando in scena negli Stati Uniti.

La Juventus non vuole rischiarlo, e per questa ragione il brasiliano starà solo con i compagni in panchina e in allenamento. Un modo per riassaporare il campo, anche si il vero e proprio ritorno ci sarà solo ad agosto prossimo.