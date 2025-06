Serie A terra di conquista: altro gioiello italiano verso la Premier | Se ne va con Coppola

Continua la fuga dei talenti italiani verso il campionato inglese: dopo Coppola un altro gioiellino se ne va in Premier League. Ecco di chi si tratta.

Negli ultimi anni, il calcio italiano sta assistendo a una fuga sempre più evidente di giovani talenti verso campionati esteri. Tra i casi più emblematici ci sono quelli di Sandro Tonali e Riccardo Calafiori. Il primo, considerato uno dei centrocampisti più promettenti del panorama europeo, ha lasciato il Milan nel 2023 per approdare al Newcastle in Premier League. Una scelta che ha sorpreso molti tifosi, ma che conferma la crescente attrattiva economica e sportiva dei club inglesi.

Riccardo Calafiori, invece, lo scorso anno ha fatto le valigie. Dopo una stagione esaltante con il Bologna, culminata con la qualificazione in Champions League, il difensore è finito nel mirino di diversi top club stranieri, e alla fine è stato comprato dall’Arsenal, che ha battuto la concorrenza anche delle nostre società, su tutte la Juventus.

Purtroppo però questo esodo non è ancora finito, e anche in questa estate di calciomercato ci sono diverse sirene che vogliono club stranieri sulle tracce dei nostri talenti. E un altro giocatore proprio negli ultimi giorni ha detto ciao ciao alla Serie A, volando ancora una volta in Premier League. Stiamo parlando di Diego Coppola.

Coppola non se ne va da solo

Dopo aver disputato una grande stagione a Verona, e soprattutto dopo aver conquistato anche la maglia della nazionale azzurra, Diego Coppola ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi Oltremanica, nonostante la corte di diversi club importanti di Serie A.

Ad acquistarlo è stato il Brighton, che ha sborsato una cifra di circa 15 milioni di euro per accaparrarselo. Detto ciò però il difensore classe 2003 potrebbe non essere l’unico italiano promettente a fare le valigie verso la Premier League in questa sessione di trasferimenti.

Pronto l’assalto ad un altro gioiello azzurro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, dalla Premier sono pronti ad affondare il colpo per acquistare il cartellino di Jacopo Fazzini, pronto al grande salto e che lascerà l’Empoli dopo la retrocessione in Serie B.

Su di lui pare esserci forte il Bournemouth di Tiago Pinto, che lo voleva già dai tempi della Roma, e che non avrebbe problemi a mettere sul piatto la cifra richiesta dalla società toscana.