Punti sulla super licenza: la FIA cambia completamente la regola | Verstappen è arrabbiatissimo

La FIA ha stravolto la norma intorno ai punti sulla super licenza. Ecco la modifica che manda su tutte le furie Max Verstappen.

La decima prova del mondiale di Formula 1 è andata in scena in Canada e ha visto la vittoria di George Russell su Mercedes. A Montréal non sono mancate emozioni, in un fine settimana che ha visto la partecipazione di oltre 350mila spettatori.

Alle spalle del pilota britannico si è piazzato Max Verstappen, mentre ha chiuso il podio l’italiano Andrea Kimi Antonelli. Il pilota emiliano ha conquistato il suo primo podio in carriera, quando ancora deve compiere 19 anni. Il compagno di scuderia di Russel è così diventato il terzo più giovane pilota a conquistare un podio nella storia, alle spalle di Stroll e dello stesso Verstappen.

Ancora magri risultati per quel che riguarda la Ferrari. Charles Leclerc ha chiuso alla quinta posizione, una lunghezza avanti a Lewis Hamilton. Le difficoltà intorno alla SF-25 sono evidenti ed il team di Maranello è chiamato ad una inversione totale di risultati a partire dalle prossime prove.

Tornando al quattro volte campione del mondo, Max Verstappen, il weekend in Canada è stato caratterizzato anche dalla situazione intorno alla sua super licenza. Il pilota olandese è apparso insofferente alle domande dei cronisti presenti a Montréal sul tema della possibile squalifica in caso di perdita di un punto.

Super licenza, la FIA stravolge la norma

Il talento olandese, oltre ad apparire stizzito in conferenza stampa sul tema della squalifica, ha dichiarato di non voler più trattare il tema con gli addetti ai lavori.

Un segnale di tensione intorno alla possibile sanzione che, in caso di un nuovo punto di penalità, lo vedrebbe saltare una tappa del Mondiale per squalifica.

Norris graziato dalla FIA, ecco la spiegazione

Archiviata la tappa canadese del Mondiale 2025, ha fatto discutere e non poco la decisione di non penalizzare Lando Norris a Montréal. Il pilota britannico ha commesso un’infrazione nel tentativo di sorpassare il compagno di scuderia Oscar Piastri. Ma per il pilota McLaren non è arrivata alcuna penalità sulla super licenza.

Come spiegato su Instagram dalla pagina Fuoripistanet, il corridore britannico è stato penalizzato solo in gara, avendo completato il 90% del circuito prima del contatto con Piastri.