Inter Miami batte Porto 2-1: Messi brilla ancora | Perla su calcio di punizione

Il trofeo assegnato alla vincitrice del Mondiale per Club - LaPresse - Tuttocalcioestero.it

Nella seconda giornata del Mondiale per Club inatteso ko del Porto che cede per 2-1 contro l’Inter Miami trascinato dal solito Leo Messi

Il secondo turno della fase a gironi del Mondiale per Club regala un inatteso colpo di scena e una probabile sorprendente eliminazione. L’Inter di Miami, il club di proprietà di David Beckham, ha superato per 2-1 il blasonato Porto mettendo un piede negli ottavi di finale.

I Dragoni invece sono davvero a un passo dal ritorno nel Vecchio Continente. È stato il classico match dai due volti quello disputato tra il club rappresentante della Florida e i biancocelesti di Oporto.

Nella prima frazione, conclusa con i lusitani in vantaggio 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da Samu Omorodion, la squadra portoghese ha esercitato una netto predominio sfiorando a più riprese il gol del raddoppio.

Forse è stato proprio questo l’errore, o se vogliamo la più grave leggerezza commessa dal Porto: con l’eventuale raddoppio firmato entro la fine del primo tempo il risultato finale sarebbe stato diverso.

Mondiale per Club, la classe di Messi fa la differenza

Quella a cui si è invece assistito nel secondo tempo è stata una partita del tutto diversa. Due le ragioni di questa decisa inversione di rotta: il calo fisico e mentale del Porto e la crescita irresistibile di un fuoriclasse inarrivabile che a 38 anni fa ancora la differenza.

facciamo riferimento alla ‘Pulce’, a Leo Messi, che oltre a fornire assist meravigliosi ai compagni e a costruire gioco con la solita impareggiabile maestria ha realizzato la rete del definitivo 2-1 a favore dell’Inter Miami.

Mondiale per Club, Miami a un passo dagli ottavi e Porto quasi fuori

Intorno al quarto d’ora del secondo tempo l’ex fenomeno del Barcellona ha avuto modo di calciare una punizione dal limite dell’area che con la sua proverbiale maestria ha pennellato trovando una traiettoria imparabile per l’estremo difensore dei Dragoni. Una vera e propria perla che ha infiammato il pubblico e ha sigillato la vittoria di Miami.

Grazie a questo risultato l’Inter Miami vola in testa al gruppo con 4 punti appaiando i brasiliani del Palmeiras, mentre il Porto finisce all’ultimo posto con un solo punto in due gare. Nel prossimo e ultimo turno a Miami e Palmeiras basterà pareggiare nello scontro diretto per approdare a braccetto agli ottavi di finale.