Ho finito i bonus: Sinner si arrende dopo il ko di Halle | Impossibile difendere il 1° posto

La scottante sconfitta di Halle rischia di costare caro a Yannik Sinner. Ecco il punto sul primo posto del Ranking ATP.

Ha del clamoroso la sconfitta di Yannik Sinner arrivata in Germania contro Alexander Bublik. Il tennista altoatesino ha ceduto il passo in rimonta agli ottavi di finale di Halle. Il tennista russo, ma naturalizzato kazako, ha compiuto un’impresa dopo esser stato sconfitto dall’altoatesino sulla terra rossa del Roland Garros.

Il cammino verso Wimbledon si interrompe nel peggiore dei modi per il tennista numero uno del Ranking ATP. E l’eliminazione agli ottavi di finale ad Halle può costare caro al classe 2001, in ottica degli impegni futuri in stagione. Eppure Sinner era partito col piede giusto, imponendosi con scioltezza nel primo set della sfida.

Ma Alexander Bublik ha condotto una gara senza sbavature e con colpi di altissimo livello, dando la dimostrazione ancora una volta di essere uno degli avversari più scomodi da incontrare sull’erba. Il kazako nel secondo set è abilissimo nel servizio, mescolando qualità di gioco e velocità di esecuzione.

Il terzo set si chiuderà sul 4-6 in favore del numero 45 del Ranking ATP, che ha già vinto il torneo di Halle nell’edizione del 2023. La vittoria su Sinner ha la portata dell’impresa sportiva per Bublik, ed i numeri lo testimoniano.

Tracollo Sinner ad Halle, chance Alcaraz

Yannik Sinner aveva raggiunto sempre la finale negli ultimi 8 tornei disputati. Inoltre Bublik è diventato il primo tennista fuori dalla top 20 a sconfiggere l’altoatesino dal 2023.

Ora Carlos Alcaraz, impegnato nel Queen’s, ha una ghiotta possibilità per diminuire il distacco dalla prima posizione del Ranking ATP.

Primo posto Sinner, il punto verso Wimbledon

La prematura eliminazione dal torneo tedesco, conquistato da Sinner lo scorso anno, costa all’altoatesino 450 punti nel Ranking ATP. In caso di vittoria al Queen’s, Carlos Alcaraz recupererebbe altri 400 punti in classifica. Conti alla mano a Wimbledon l’italiano arriverà con 10450 punti, potenzialmente lo spagnolo può salire a quota 9300 punti prima dello Slam londinese.

Ma il talento nato a Murcia dovrà difendere i 2000 punti arrivati a Wimbledon lo scorso anno dopo la vittoria. Sinner dal canto suo nel 2024 si fermò ai quarti di finale. La situazione dopo Londra cambierà in favore dello spagnolo. Carlos Alcaraz avrà poco più di 1000 punti da difendere fino alle Finals, mentre l’altoatesino lo scorso anno vinse praticamente tutto.