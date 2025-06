Con i soldi del petrolio vinciamo la Serie A: gli arabi arrivano in Italia | Stanno già comprando il club

Svolta improvvisa nel calcio italiano: gli sceicchi si comprano il club, e in pochi anni hanno fissato come obiettivo la vittoria dello scudetto.

Negli ultimi anni, gli sceicchi del Medio Oriente sono diventati protagonisti del mondo del calcio, acquisendo numerosi club europei e rivoluzionando il panorama sportivo e finanziario del settore. Provenienti principalmente da paesi come Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, questi investitori hanno portato capitali imponenti, trasformando squadre di medio livello in potenze internazionali.

L’obiettivo non è solo sportivo, ma anche strategico: investire nel calcio significa aumentare il prestigio e l’influenza globale dei propri paesi, sfruttando lo sport come strumento. Gli sceicchi non si limitano ad acquistare club, ma costruiscono vere e proprie infrastrutture, finanziano stadi ultramoderni, centri di allenamento e progetti giovanili.

Con questi investimenti, molti club hanno potuto ingaggiare campioni di livello mondiale, aumentando il valore del marchio e il seguito globale. Basti pensare ad esempio al Manchester City e al PSG, che da club di media classifica nei rispettivi campionati sono diventati dei top, imponendosi sia in patria che in Europa, come dimostrano le due Champions League vinte in questi ultimi anni.

Gli sceicchi approdano in Italia

Uno dei campionati più importanti dove però gli sceicchi ancora non hanno investito è senza dubbio la Serie A. Al netto di tante voci ed indiscrezioni che si sono susseguite nel corso degli anni, per adesso non abbiamo mai assistito ad una situazione del genere.

Tuttavia nel corso delle ultime settimane qualcosa sembra veramente essersi mossa. Nello specifico, si sta parlando di un clamoroso investimento in una società che nel giro di pochi anni potrebbe andare a lottare per la vittoria dello scudetto. Vediamo di quale si tratta.

Ecco su quale club vogliono investire gli sceicchi

Qualche mese fa Pier Silvio Berlusconi ha parlato in un’intervista, riportata da calcioefinanza.it, della possibilità di vendere il Monza. ”La nostra volontà è quella di trovare qualcuno che voglia far crescere il Monza come noi vorremmo. Noi facciamo un altro mestiere e il calcio è ormai un mondo folle. Per il resto, non ho molto altro da aggiungere”.

Parole chiare dunque, che fanno capire la seria volontà di dar via il club brianzolo. E alcune indiscrezioni hanno riportato che gli sceicchi potrebbero aver colto al volo questo messaggio, anche se in queste ultime ore è un fondo americano ad aver preso l’iniziativa.