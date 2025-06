ULTIM’ORA INTER: cacciata in corsa dal Mondiale per Club | Non ha rispettato una regola della FIFA

Scoppia un caso intorno al debutto dell’Inter di Christian Chivu al Mondiale per Club. Infranta una norma del regolamento FIFA.

Il cammino della nuova Inter di Christian Chivu al Mondiale per Club è iniziato con un pareggio contro i messicani del Monterrey. La squadra nerazzurra a Pasadena non è andata oltre l’1-1 contro la formazione guidata da Domenic Torrent in panchina.

I messicani hanno sbloccato la gara nel primo tempo, grazie ad uno stacco di testa imperioso dell’eterno Sergio Ramos. I nerazzurri hanno poi agguantato il pareggio nel finale della prima frazione di gioco, grazie ad un ottimo schema su calcio di punizione.

Il centrocampista Asslani ha confezionato un pallonetto al bacio per Carlos Augusto, che a sua volta ha fornito un prezioso assist a Lautaro Martinez. Tutto facile per l’attaccante argentino, che ha depositato in rete da pochi passi la palla del pari.

Nella ripresa la squadra messicana ha retto senza troppe difficoltà l’urto degli attacchi nerazzurri. Solo nei minuti di recupero finale ci sono state occasioni da entrambe le parti, ma senza reti decisive. Un punto a testa al termine del debutto delle due squadre, che ora inseguono il River Plate capolista nel girone.

Norma FIFA aggirata, cosa dice il regolamento

È stata una gara a due facce quella della squadra nerazzurra, al debutto in panchina di Christian Chivu dopo il discusso divorzio con Simone Inzaghi. Da un lato l’Inter ha mostrato alcuni strascichi della stagione appena chiusa, dall’altro sono arrivati interessanti spunti in ottica futura.

In attesa della prossima sfida già decisiva, contro i giapponesi dell’Urawa, spunta un caso intorno al regolamento ufficiale della FIFA per la competizione che si sta svolgendo negli Stati Uniti.

Regolamento FIFA aggirato, il punto sull’Inter

Il regolamento FIFA ufficiale per il Mondiale per Club impone alle squadre partecipanti di scendere in campo con la migliore formazione disponibile. I vertici della federazione internazionale hanno scelto di incentivare le squadre a schierare il miglior undici a disposizione in ogni gara.

Leggendo la formazione iniziale schierata da Christian Chivu, balzano all’occhio assenze importanti. Prima fra tutte quella di Thuram in attacco. Anche Federico Dimarco è stato lasciato in panchina nella sfida d’esordio, due titolari conclamati della formazione nerazzurra.