Scambio folle in Serie A: coinvolto David Neres | Conte ha già dato l’ok

Lavori in corso in Serie A sul fronte mercato, e l’ultima novità è davvero clamorosa: David Neres è pronto a rientrare in uno scambio incredibile.

Il calciomercato è una fase cruciale per le società calcistiche, in cui si definiscono le strategie per la stagione successiva. Non si tratta solo di acquisti e cessioni in denaro: sempre più spesso le operazioni includono scambi di giocatori, un’opzione vantaggiosa per club e calciatori. Gli scambi permettono di bilanciare le rose senza intaccare eccessivamente i bilanci, offrendo soluzioni tattiche e finanziarie flessibili.

Un esempio tipico è quello in cui due squadre con esigenze diverse trovano un punto d’incontro: un attaccante in esubero può diventare una pedina utile per un altro club, che a sua volta cede magari un difensore più adatto al sistema di gioco del primo. Queste trattative richiedono abilità e visione da parte dei dirigenti, capaci di valutare non solo il valore tecnico dei calciatori, ma anche l’impatto economico dell’operazione.

Un’operazione di questo tipo, con grande sorpresa, sembrerebbe essere stata messa in piedi proprio in Serie A tra due società, e vede protagonista proprio il Napoli, che clamorosamente è pronto a sacrificare come pedina addirittura David Neres. Vediamo però nello specifico qual è l’altro club e l’altro giocatore coinvolto.

David Neres può lasciare Napoli

Nonostante abbia disputato una stagione piuttosto discreta, il fantasista brasiliano, arrivato solo la scorsa estate, non è ritenuto un intoccabile dal club partenopeo, soprattutto nel caso in cui mister Antonio Conte decidesse di puntare su un modulo senza esterni offensivi il prossimo anno.

In un 3-5-2, o in schieramenti di questo tipo, il suo utilizzo sarebbe davvero complicato. Detto questo Neres è quindi un elemento sacrificabile per il Napoli, e a quanto pare a volerne approfittare ci sarebbe il Milan, pronto a mettere sul piatto una contropartita pazzesca per accaparrarsi il giocatore.

Contropartita di lusso per il Napoli

Il Diavolo, che vorrebbe David Neres soprattutto nel caso in cui dovesse andarsene Rafael Leao, potrebbe mettere sul piatto come contropartita tecnica il cartellino di Theo Hernandez.

Il terzino francese è in uscita, ma non sta trovando l’accordo per fare le valigie. La chiamata di Conte però potrebbe fargli cambiare idea, lasciando così Milano ma non la Serie A.