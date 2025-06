Pandemonio Inter: rottura con società e allenatore | Il calciatore finisce fuori rosa

Disastro totale in casa nerazzurra, con la società e il tecnico che hanno rotto con il calciatore, che adesso finisce dritto dritto ai margini della rosa.

Nel mondo del calcio professionistico, i rapporti tra calciatori, allenatori e società sono fondamentali per il buon funzionamento di una squadra. Tuttavia, non sempre le relazioni sono armoniose: capita infatti che, a causa di screzi interni, divergenze caratteriali o decisioni tecniche, alcuni giocatori vengano messi fuori rosa.

Essere esclusi dal gruppo squadra rappresenta una situazione difficile sia sul piano sportivo che personale. Per il calciatore significa allenarsi separatamente, non essere convocato per le partite e, spesso, vedere compromesso il proprio valore di mercato. Per la società, invece, è una gestione complicata dal punto di vista economico e d’immagine, soprattutto se si tratta di un giocatore di alto profilo.

Queste rotture possono nascere da incomprensioni con l’allenatore, critiche pubbliche, mancanza di impegno o divergenze contrattuali. A volte si tratta di scelte tattiche, ma più spesso sono frutto di frizioni personali che diventano insanabili. E purtroppo una situazione di questo tipo nelle scorse ore si è venuta a creare in casa interista, dove un giocatore ha praticamente chiuso ogni rapporto con il club. Vediamo di chi si tratta.

Rottura definitiva in casa interista

Tra gli esclusi nella lista dei convocati del Mondiale per Club in casa interista spicca Tajon Buchanan. L’esterno canadese, in prestito al Villareal nella seconda parte della scorsa stagione, sembra infatti non essere propriamente tra i piani nerazzurri.

A far capire ulteriormente questa situazione ci hanno poi pensato le sue parole, riportate dalla pagina Facebook ‘Milano è solo nerazzurra’, dove non si è mostrato affatto dispiaciuto per l’esclusione dalla lista, anzi, a suo dire ha preferito andare in nazionale piuttosto che al Mondiale per Club.

Le parole del calciatore

“Quando ho dovuto scegliere tra partecipare al Mondiale per Club con l’Inter o giocare la Gold Cup con il Canada, non ho avuto dubbi: per me è stato naturale scegliere la nazionale. Non ho discusso troppo con l’Inter della mia decisione, ma credo che l’abbiano accettata senza problemi, anche perché sono qui con il Canada adesso”.

Così Buchanan, che ha poi concluso. ”Auguro comunque il meglio all’Inter, che è un club importantissimo e farà sicuramente bene. Ma per me, essere con la mia nazionale è motivo di grande gioia.”