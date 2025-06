Meno di 50 partite alla Juve, ma è stato eroe al Bernabeu per una notte | Oggi per vivere fa il falegname

Questo calciatore, che ha giocato meno di 50 partite alla Juventus, oggi per vivere si è ridotto a fare il falegname. Vediamo di chi si tratta.

Quando un calciatore appende gli scarpini al chiodo, la domanda sorge spontanea: cosa farà adesso? Per molti, la vita dopo il calcio giocato non significa solo riposo, ma l’inizio di una nuova carriera completamente diversa. Abituati alla disciplina e alla pressione del campo, tanti ex atleti trovano strade inaspettate.

Molti restano nel mondo dello sport, ma con ruoli differenti. Alcuni diventano allenatori, mettendo a frutto l’esperienza accumulata per guidare nuove generazioni. Altri si trasformano in dirigenti sportivi, occupandosi dell’organizzazione e della gestione delle squadre. Non mancano poi gli opinionisti televisivi o i commentatori radiofonici, figure sempre più presenti che offrono il loro punto di vista esperto sulle partite.

Ma c’è anche chi decide di allontanarsi completamente dal rettangolo verde. C’è chi si dedica al mondo degli affari, magari investendo in settori diversi come la ristorazione o l’immobiliare. Alcuni scoprono una passione per la moda o il design, aprendo proprie attività. Altri ancora si lanciano nel sociale, impegnandosi in progetti di beneficenza o fondando associazioni per aiutare i più bisognosi.

La transizione non è sempre facile. Lasciare una vita fatta di allenamenti e partite può essere un cambiamento enorme. Tuttavia, la determinazione e la capacità di adattamento, qualità fondamentali per un atleta, spesso li aiutano a eccellere anche in campi molto lontani dal calcio.

Dalla Juventus alla falegnameria

Uno di quelli che dopo il ritiro ha cambiato totalmente vita è Alex Manninger. Ex secondo portiere della Juventus, che in maglia bianconera ha giocato quasi 50 partite, essendo vice di Buffon.

Una su tutte è da incorniciare, ovvero quella del Bernabeu, quando la Vecchia Signora vinse grazie ad una doppietta di Alex Del Piero, e l’estremo difensore austriaco fu tra i migliori in campo.

Cambio vita dopo il calcio

Dopo il ritiro dal calcio, Manninger, come da lui stesso confermato in un’intervista di qualche anno fa, è tornato a fare il falegname, lavoro svolto già prima di diventare un giocatore.

Un cambio drastico nella sua vita dunque, passata dalle parate con la maglia juventina, al lavorare il legno.