Buona la prima per la Juve: 5-0 all’Al Ain | Domenica può ipotecare la qualificazione agli ottavi

Tutto facile per la Juve di Igor Tudor al debutto nel Mondiale per club a Washington. I bianconeri liquidano con un netto 5-0 la pratica Al Ain.

A tutta Juventus, l’esordio nel Mondiale per club si chiude in goleada per la squadra guidata da Igor Tudor. I bianconeri hanno strapazzato l’Al Ain a Washington, dominando la gara fin dai primi minuti. La gara parte subito a ritmi sostenuti, con la prima conclusione che arriva verso il decimo minuto da parte della squadra degli Emirati Arabi. Nessun problema per Di Gregorio, sarà piuttosto il preludio allo show bianconero.

All’undicesimo minuto di gioco ci pensa Kolo Muani a sbloccare la gara. Il centravanti francese svetta altissimo di testa in piena area di rigore dell’Al Ain, non dando scampo al portoghese Rui Patricio. Pregevole la manovra che porta al primo gol dei bianconeri, con una rete di passaggi di qualità che ha portato Alberto Costa all’assist vincente.

Passano neanche dieci minuti e la Juve raddoppia il proprio vantaggio. Ancora Alberto Costa decisivo a fornire l’assistenza a Francisco Conceicao, che da pochi metri e con una deviazione della difesa supera il portiere ex Roma ed Atalanta.

Scoccata la mezz’ora trova la gioia personale anche il turco Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero non da scampo a Rui Patricio con un gran destro da fuori area.

Tutto facile per la Juve a Washington

In pieno recupero del primo tempo arriva anche la doppietta di Kolo Muani. La difesa avversaria non legge bene i movimenti bianconeri e l’attaccante supera ancora una volta Rui Patricio su suggerimento di Thuram.

La ripresa scorre via come una formalità, ad eccezione della seconda doppietta della gara. Francisco Conceicao sale in cattedra e chiude con un pregevole sinistro la gara sul punteggio di 5-0.

Manita Juve, vetta del girone col City

I 5 gol rifilati alla squadra degli Emirati Arabi Uniti vedono la Juventus agguantare la vetta del girone G dopo i primi novanta minuti di gioco. Domenica, contro i marocchini del Widad, i bianconeri possono già ipotecare il passaggio agli ottavi di finale.

Nello stesso girone c’è anche il Manchester City, che ha debuttato con una vittoria per 2-0 contro il Widad nel torneo intercontinentale.