Anche la Cremonese trova l’allenatore: non è Nicola | È un campione del mondo

Svolta improvvisa in casa Cremonese: scelto il nuovo allenatore, ma non è Davide Nicola. Si tratta di un campione del mondo del 2006.

E’ stato un mese di giugno molto caldo sul fronte allenatori in Serie A. Tante squadre, anche di alto livello, hanno cambiato guida tecnica al termine del campionato. La prima in questo senso è stata l’Inter, che dopo l’addio di Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita, ha deciso di puntare su un promettente Christian Chivu.

Anche i rivali del Milan hanno effettuato questo cambio, esonerando Sergio Conceicao e richiamando a Milanello Max Allegri. Novità poi su entrambe le sponde della Capitale, con la Roma che ha preso Gian Piero Gasperini e la Lazio che invece ha ripreso di nuovo Maurizio Sarri. La Fiorentina attende Stefano Pioli, e tante altre compagini di bassa classifica poi hanno visto novità sulle proprie panchine.

Il quadro dunque sembra ormai completo, anche se manca ancora qualcosa. Una delle società che deve nominare il nuovo allenatore è la Cremonese. Dopo aver ottenuto la promozione ai playoff, i lombardi si sono separati da Giovanni Stroppa, e stanno per decidere il nome del mister che guiderà la squadra il prossimo anno, che, con grande sorpresa non sarà Davide Nicola.

Salta Nicola alla Cremonese

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato con grande insistenza di un approdo di Davide Nicola a Cremona. Dopo l’addio al Cagliari infatti il tecnico è pronto a ricominciare, ed essendo esperto in salvezze piace molto ai lombardi.

Tuttavia non è stato mai affondato il colpo decisivo per portarlo davvero sulla panchina, ed è per questa ragione che si stanno facendo avanti nelle ultime ore tanti altri nomi per la Cremonese. Uno su tutti è quello di un campione del mondo del 2006, pronto a rimettersi in gioco. Vediamo di chi si tratta.

Un campione del mondo a Cremona?

Nel corso delle ultime ore si sta facendo avanti con grande insistenza la candidatura di Fabio Cannavaro per la panchina della Cremonese.

Reduce dalla negativa esperienza alla Dinamo Zagabria, il capitano della nazionale del 2006 vuole rimettersi in gioco, e i grigiorossi sono pronti a dargli questa chance, memori anche della grande salvezza ottenuta ad Udine ormai due stagioni fa.