A Napoli si festeggia di nuovo: colpaccio in stile De Bruyne | Conte sogna la Champions

Il Napoli non si ferma all’ingaggio di De Bruyne. Il presidente De Laurentiis sta per mettere a segno un altro colpo per la gioia di Conte

Questo mercato estivo sta mandando in estasi i tifosi del Napoli. Memore dei tanti errori commessi due anni fa dopo il titolo conquistato sotto la guida di Luciano Spalletti il presidente De Laurentiis ha predisposto un piano di rafforzamento della rosa degno di un grandissimo club.

Non è un mistero del resto che Antonio Conte abbia deciso di rimanere alla guida degli azzurri solo ed esclusivamente dopo aver ottenuto ampie garanzie dalla società in merito ai rinforzi da acquistare durante l’estate.

E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino l’ingaggio dello svincolato Kevin De Bruyne rappresenta un inizio con i fiocchi. Il 34enne centrocampista belga ha lasciato a parametro zero il Manchester City ed è pronto ad iniziare con entusiasmo la nuova avventura in Serie A.

L’arrivo del trequartista belga però non è che l’antipasto di una campagna acquisti che si preannuncia di altissimo livello: De Laurentiis vuole stupire tutti, sia i tifosi che lo stesso allenatore leccese, con arrivi da leccarsi i baffi.

Napoli, è qui la festa: Conte è al settimo cielo

I sostenitori azzurri sono quasi increduli di fronte a tanta opulenza e alle ambizioni sfrenate di una società che di rado ha dispiegato una potenza economica e finanziari di questo livello. Una forza che porterà il Napoli a centrare altri colpi di altissimo spessore.

Le ultime notizie non fanno che confermare la tendenza che caratterizzerà l’intera estate azzurra: secondo quanto riportato da alcune fonti il Napoli avrebbe trovato l’accordo con un attaccante esterno in grado di far compiere ai campioni d’Italia un ulteriore salto di qualità.

Napoli, un altro big dalla Premier League: accordo fatto

Stiamo parlando dell’inglese Jadon Sancho, venticinquenne cresciuto ed esploso in Germania nel Borussia Dortmund e poi approdato a peso d’oro al Manchester United. Quest’anno Sancho ha disputato una buona stagione in prestito nel Chelsea che però non è intenzionato a riscattarlo.

Il direttore sportivo del Napoli Manna avrebbe trovato l’accordo con il giocatore, mancherebbe ancora l’intesa con i Red Devils che per cedere Sancho a titolo definitivo chiedono non meno di 25/28 milioni di euro. Una cifra ampiamente alla portata di De Laurentiis, determinato a chiudere l’affare quanto prima. Per la gioia di Antonio Conte.