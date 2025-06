Tennis in lacrime: gravissima assenza a Wimbledon | Sinner lo scopre dal suo allenatore

Lacrime nel mondo tennis, è ufficiale l’assenza a Wimbledon. Ecco come lo hanno scoperto i protagonisti della disciplina.

Il dualismo tra Yannik Sinner e Carlos Alcaraz ha regalato forti emozione nella finalissima del Roland Garros. Ad avere la meglio è stato ancora una volta il tennista spagnolo, che ha bissato il trionfo degli Internazionali d’Italia, sempre in finale contro l’altoatesino. L’ultimo atto dello Slam parigino è già entrato di diritto nella storia del tennis.

Mai una finale del Roland Garros era durata così a lungo. I due migliori tennisti del Ranking ATP hanno dato vita ad una battaglia sportiva durata la bellezza di 5 ore e 29 minuti, caratterizzati da grande intensità ed ottime giocate da parte dei due.

Proprio il tennista spagnolo di recente è tornato sulla finale epica andata in scena a Parigi. Alcaraz ha evidenziato come ancora non riesca a credere di avere avuto la meglio sul numero uno del Ranking, oltre a lanciare un monito in vista di Wimbledon.

I due tennisti non si incontreranno prima del torneo inglese. Lo spagnolo scende in campo al Queen’s, mentre Yannik Sinner giocherà ad Halle, in Germania. Il terzo Slam della stagione promette nuove scintille ed emozioni, con l’altoatesino pronto a riscattarsi sull’erba del torneo inglese.

Storico addio a Wimbledon, è ufficiale

L’iconico torneo inglese andrà in scena dal 30 giugno, con la finalissima in programma il 13 luglio. Sinner cercherà vendetta dopo le due finali perse sulla terra rossa, con il confronto tra i due che vede 8 vittorie dello spagnolo su 12 incontri.

Ed in vista delle emozionanti sfide dello Slam britannico c’è da registrare una svolta storica, che porterà ad un’assenza ufficiale per la prima volta assoluta a Wimbledon.

Rivoluzione Wimbledon, addio ai giudici di linea

Finisce un’era nel torneo londinese, dopo 148 anni di storia Wimbledon dice addio ai giudici di linea su tutti i 18 campi del torneo. Con questa svolta i giudici umani resteranno solo al Roland Garros, mentre anche in Inghilterra sarà tutto affidato alla tecnologia.

I giudici di linea verranno rimpiazzati dalla Electronic light calling. Tecnologia già impiegata da anni sia agli US Open che agli Australian Open. Un altro pezzo di storia del tennis che si evolve, salutando uno dei simboli del torneo più antico della storia.