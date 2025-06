Tare beccato: accordo con un calciatore interista | C’è l’ok dell’agente: deve solo convincere Marotta

Il mercato del Milan dopo la cessione di Reijnders al Manchester City prevede l’acquisto di un regista. Allegri punta un big dell’Inter

Massimiliano Allegri è stato esplicito: dopo la cessione dolorosa ma necessaria per le casse del Milan di Tijjani Reijnders al Manchester City è diventato urgente e prioritario l’acquisto di un centrocampista di spessore.

Per ovvie ragioni non può bastare l’ingaggio di Luka Modric, straordinario quanto si vuole ma ormai a un passo dal compiere i suoi primi 40 anni. Il Milan ha bisogno di certezze per il presente e soprattutto per il futuro.

Di qui l’importanza di acquistare almeno un centrocampista di qualità e con parecchi anni di carriera davanti a sé. Il direttore sportivo Igli Tare si sta dunque muovendo sul mercato in base alle indicazioni fornite dallo stesso Allegri.

Uno dei giocatori messi nel mirino è il regista spagnolo del Valencia Javi Guerra, talento luminoso del calcio iberico tenuto sotto stretta osservazione dai club più blasonati d’Europa. Il costo del cartellino del calciatore levantino supera i 30 milioni di euro.

Milan, la strategia di Tare: mossa a sorpresa anti-Inter

Alla luce delle difficoltà incontrate per arrivare a Guerra il ds rossonero ha spostato le sue attenzioni su un altro giovane regista, altrettanto giovane ma forse più alla portata del Milan sotto l’aspetto squisitamente economico.

Il problema di questa trattativa è che il giocatore in questione è di proprietà dell’altra squadra di Milano: milita infatti nell’Inter ora allenata da Cristian Chivu, il quale non sembra intenzionato a privarsene così a cuor leggero.

Milan, Tare vuole accontentare Allegri: tutto su di lui

Stiamo parlando di Kristjan Asllani, ventitreenne regista di origine albanese che i nerazzurri hanno acquistato nell’estate del 2022 dall’Empoli. Asllani piace parecchio ad Allegri che lo ha indicato come possibile nuovo perno insostituibile del suo centrocampo.

Tra l’altro il giocatore attraverso i suoi agenti avrebbe già dato la sua disponibilità a vestire la maglia rossonera: ora tocca al Milan riuscire a convincere la dirigenza interista a trattare la cessione di Asllani. Impresa tutt’altro che facile, considerata l’importanza che il regista albanese riveste nei piani presenti e futuri del club vice campione d’Europa. Vedremo cosa può accadere nei prossimi giorni: Igli Tare farà un primo tentativo concreto con Beppe Marotta, ma la risposta del presidente dell’Inter potrebbe non piacergli.