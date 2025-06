Sarai sottoposto alla cura Gasperini: da esubero a titolare alla Roma | Resta al 100% nella Capitale

La Roma sta per aprire un nuovo ciclo con l’arrivo di Gian Piero Gasperini. Il tecnico potrebbe ripartire da un difensore presente in rosa

Gian Piero Gasperini sta disegnando la nuova Roma per la prossima stagione. Il tecnico di Grugliasco dopo nove anni trascorsi alla guida dell’Atalanta ha deciso di cambiare strada, accettando la proposta del club giallorosso che ha deciso di puntare su di lui per aprire un nuovo ciclo.

In questi giorni l’ex allenatore della Dea sta pianificando l’intera fase del ritiro precampionato insieme alla dirigenza e allo staff tecnico, oltre alle trattative da imbastire per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

A Trigoria si moltiplicano le riunioni per studiare nei dettagli un’estate che si preannuncia particolarmente calda per il club capitolino, in particolare sul fronte del mercato. A tal proposito Gasperini avrebbe chiesto innesti di qualità in tutti i reparti.

A partire dalla difesa, reparto che necessita di almeno un profilo di qualità. Sul taccuino del direttore sportivo Florent Ghisolfi sono indicati i nomi di giocatori espressamente indicati dall’allenatore piemontese.

Roma, Gasperini ha detto sì: il giocatore resta a Trigoria

Il centrale del Bologna Jhon Lucumì sembra il preferito di Gasperini che ha avuto modo di apprezzarne le qualità nel nostro campionato. Ma il possente difensore colombiano non è l’unico potenziale obiettivo del mercato estivo romanista.

Oltre a qualche volto nuovo però non si può escludere a priori che qualche cavallo di ritorno possa rimanere nella Capitale e trovare spazio nella prossima stagione. Anche perché proprio l’ex demiurgo dell’Atalanta ha già detto di voler valutare alcuni calciatori durante il ritiro.

Gasperini non lo vuole cedere: “Lui resta qui e gioca”

Uno di questi elementi risponde al nome di Mario Hermoso, trentenne difensore spagnolo arrivato l’estate scorsa da svincolato dopo alcune stagioni trascorse da protagonista tra le file dell’Atletico Madrid. Hermoso a gennaio scorso è stato ceduto in prestito ai tedeschi del Bayer Leverkusen, ma complice un grave infortunio non ha potuto esprimere le sue qualità.

Nei prossimi giorni l’ex pilastro difensivo dei Colchoneros sarà a Roma e a luglio prenderà parte al ritiro precampionato a Trigoria. L’ipotesi di una sua cessione è ovviamente ancora in piedi ma Gasperini sembra intenzionato a verificarne la compatibilità al nuovo progetto tecnico. Tutte le opzioni sono sul tavolo.