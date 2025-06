Preso il sostituto di Kvara: lascia l’Inghilterra per il Napoli | Da tempo era accostato alla Serie A

Finalmente, a distanza di sei mesi e più, il Napoli ha preso il sostituto di Kvaratskhelia: arriva dalla Premier League ed era stato accostato da tempo alla Serie A.

A gennaio scorso il calcio europeo ha assistito a un trasferimento di grande impatto: Khvicha Kvaratskhelia, stella emergente del Napoli, è passato al PSG in uno degli affari più importanti della stagione. Dopo due stagioni brillanti con la maglia partenopea, durante le quali si è affermato come uno degli attaccanti più talentuosi e decisivi d’Europa, il georgiano ha deciso di compiere il salto verso la Ligue 1, attirato dalle ambizioni e dalle risorse del club parigino.

Il PSG, da sempre protagonista nel mercato internazionale, ha puntato su Kvaratskhelia per rafforzare il proprio attacco e mantenere un livello competitivo elevato in Champions League, mossa che si è rivelata poi vincente. La cifra dell’operazione, superiore ai 70 milioni di euro, testimonia la fiducia nei confronti di un giocatore capace di creare gioco, segnare gol e far sognare i tifosi con la sua tecnica sopraffina e velocità impressionante.

Dal canto suo, il Napoli ha perso uno dei suoi simboli ma ha incassato una cifra considerevole. Tuttavia il fuoriclasse georgiano non è stato rimpiazzato a dovere. A gennaio all’ombra del Vesuvio è arrivato Okafor, che non ha praticamente mai giocato. E ora dunque la società partenopea vorrà spendere per prendere un degno erede di Kvara.

Napoli scatenato sul mercato

Dopo aver chiuso il colpaccio De Bruyne, il club azzurro dunque vira dritto su un possibile nuovo acquisto per rimpiazzare appunto Kvara.

I nomi seguiti dal Napoli sono parecchi, ma nello specifico ce n’è uno che piace in maniera particolare a dirigenti e addetti ai lavori. Si tratta di un calciatore che da tempo viene accostato alla Serie A, e che il ds Giovanni Manna vorrebbe davvero portare in Italia. Vediamo di chi stiamo parlando.

Ecco il rimpiazzo di Kvara

Il giocatore di cui stiamo parlando è Jadon Sancho. L’esterno offensivo inglese, reduce da una discreta stagione in prestito al Chelsea, è in uscita dal Manchester United, che per cederlo è disposto anche ad abbassare il prezzo.

Per questo motivo il Napoli ne potrebbe approfittare, andando a chiudere un colpo di spessore assoluto, che rimpiazzerebbe al meglio Kvaratskhelia.