L’Inter stecca la prima al Mondiale per Club: 1-1 contro il Monterrey | Lautaro risponde a Sergio Ramos

La nuova Inter targata Chivu non va oltre il pari contro i messicani, e ora già la prossima può essere decisiva per il passaggio del turno.

C’era grande attesa in casa nerazzurra per la prima partita del nuovissimo Mondiale per Club. Questa notte, alle ore 03.00, la Beneamata ha sfidato il Monterrey, e, al netto dei favori del pronostico non è andata oltre il risultato di 1-1. Ad aprire le danze, dopo una grande occasione sprecata qualche minuto prima da Darmian, sono stati proprio i messicani.

Da azione di calcio d’angolo è stato Sergio Ramos a svettare di testa su tutti, e a insaccare, con la complicità di Sommer. La squadra di Chivu, alla sua prima panchina interista, spinge e si fa vedere, e alla fine del primo tempo trova il gol del pareggio con Lautaro Martinez, che insacca in fondo al sacco dopo uno schema funzionato alla perfezione su calcio di punizione.

Nella ripresa entrambe le compagini attaccano, il Monterrey prende un palo con Canales, l’Inter si vede annullare un gol ancora con il suo capitano, in netto fuorigioco, ma il risultato non si schioda, e la gara si chiude con il risultato di 1-1, che da grandi speranze ai messicani, ma che fa partire con l’amaro in bocca il Biscione.

La prossima è già decisiva

Dopo questo pareggio, e con la concomitante vittoria del River Plate, per l’Inter la prossima sfida del Mondiale rischia di diventare già decisiva. Il calendario dice che sabato sera, alle ore 21.00, i nerazzurri sfideranno l’Urawa, e in caso di mancato successo le cose si metterebbero male per Lautaro e compagni.

Staremo a vedere dunque come andranno le cose, e se la compagine meneghina riuscirà a ottenere il primo successo nella competizione, anche per dimenticare un po’ la super batosta di Champions League patita meno di un mese fa con il PSG.

Questa notte tocca alla Juventus

Dopo aver visto in azione l’Inter, questa notte, sempre alle ore 03.00, sarà invece la volta della Juventus, che scenderà in campo contro l’Al Ain.

I bianconeri, reduci da una stagione terribile, vogliono iniziare bene la competizione, per dare un buon messaggio in vista del prossimo anno, e, perché no, per sperare di arrivare il più in fondo possibile nel torneo.