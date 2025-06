DS Roma, niente Massara: arriva il migliore in circolazione | Si è appena svincolato dal suo club

Con l’addio a sorpresa di Ghisolfi la Roma si trova costretta a trovare un nuovo direttore sportivo. Massara piace ma il favorito è un altro

Nel giorno della presentazione di Gian Piero Gasperini, ormai pronto a vivere la sua nuova avventura professionale alla guida della Roma, il club giallorosso ha capito di dover affrontare un problema del tutto inatteso fino a qualche giorno fa.

Nelle ultime ore si è infatti consumato l’addio non preventivato del direttore sportivo Florent Ghisolfi. A poco più di un anno dal suo arrivo nella Capitale le strade del giovane dirigente francese e del club capitolino si dividono.

A quanto pare le ultime trattativa avviate dall’ex Nizza e non andate a buon fine, il mancato rinnovo di contratto di Svilar e la cessione sfumata in extremis di Angelino ai sauditi dell’Al Hilal avrebbero convinto il presidente Dan Friedkin a prendere la decisione di sollevarlo dall’incarico.

Ora però, in attesa di un comunicato ufficiale che sancisca l’addio di Ghisolfi e che dovrebbe uscire entro le prossime 48 ore, la Roma deve trovare in fretta un nuovo direttore sportivo che sia in possesso di un consistente bagaglio di esperienza e di superiori capacità negoziali.

Roma, scatta la ricerca del nuovo DS: è un colpo dei Friedkin

E chissà che anche in questo caso, ricalcando lo schema della scelta di Gasperini come nuovo allenatore, non sia ancora una volta Claudio Ranieri ad indicare al tycoon californiano il profilo giusto da portare a Trigoria nei prossimi giorni.

Il nome che da ore circola con particolare insistenza è quello di Frederic Massara, brillante manager cresciuto sotto l’ala protettrice di Walter Sabatini. Il dirigente torinese ha già lavorato a Roma proprio come collaboratore più stretto del dirigente umbro.

Roma, salta Massara: Ranieri preferisce lui

Massara però ha ottenuto i successi più importanti come direttore sportivo del Milan e braccio destro dell’ex direttore tecnico Paolo Maldini. Insieme i due hanno costruito la squadra che tre anni fa a sorpresa conquistò il 19/o scudetto della storia rossonera. Il profilo di Massara però non sembra convincere fino in fondo Dan Friedkin: l’imprenditore americano infatti vorrebbe ingaggiare un dirigente di alto livello che in questo momento è libero.

Si tratta di Cristiano Giuntoli, reduce da due pessime stagioni come dg della Juventus. Prima di fallire nella Torino bianconera però il manager toscano ha lavorato alla grande per otto anni nel Napoli di De Laurentiis. Dello straordinario scudetto conquistato nel 2023 Giuntoli è stato forse il principale artefice. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.