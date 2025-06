Detriti di guerra a Coverciano: la verità sull’addio del CT | La mossa di Gravina non gli è andata giù

Caos totale a Coverciano dopo l’esonero di Luciano Spalletti da ct della nazionale azzurra. Spunta la mossa di Gravina che non è andata giù al tecnico.

L’addio a Luciano Spalletti ha scatenato un nuovo terremoto intorno ai vertici federali del calcio italiano. Il tecnico ex Napoli è stato esonerato dal ruolo di ct azzurro dopo la deludente prova contro la Norvegia, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. La nazionale scandinava ha avuto la meglio sugli azzurri per 3-0.

Il cammino per il torneo in programma negli Stati Uniti, Messico e Canada della prossima estate si è già complicato per l’Italia. La nazionale azzurra è reduce da due mancati qualificazioni consecutive ai Mondiali, fatto mai avvenuto nella storia italiana, ed ora rischia di mancare l’appuntamento per la terza volta di fila.

Dopo l’esonero dell’allenatore ex Napoli, i vertici federali hanno sondato diverse piste. La più calda è stata quella che portava a Claudio Ranieri, reduce da una stagione da record alla Roma da subentrato. Il tecnico testaccino ha preferito però declinare l’offerta, per concentrarsi nel ruolo dirigenziale appena assunto nella società giallorossa.

La FIGC ha in seguito nominato Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico. L’ex centrocampista, campione del mondo nel 2006, sarà affiancato da Barzagli e Bonucci nello staff tecnico. Torna anche Cesare Prandelli nella veste di coordinatore azzurro.

Scintille con Gravina, retroscena Buffon

Prima della nomina dell’ex centrocampista ci sono state diverse opzioni accostate alla panchina azzurra. Una di queste puntava a Stefano Pioli, che è stato scelto dalla Fiorentina dopo l’addio a sorpresa a Raffaele Palladino.

Un’altra pista tirava in ballo Roberto Mancini, ex ct azzurro che ha conquistato l’Europeo giocato nel 2021. Ma si è alzato un muro a Coverciano ad opporsi al ritorno del tecnico ex Inter, in particolare Gigi Buffon avrebbe posto un veto intorno all’ex attaccante.

Mancini contro Buffon, terremoto FIGC

Secondo quanto ricostruito dal sito Dagospia, il capo delegazione della nazionale azzurra avrebbe bloccato il ritorno di Mancini a Coverciano. Tra i due non scorre buon sangue, dai tempi dell’addio alla nazionale azzurra di Mancini.

Secondo il sito infatti il tecnico marchigiano lasciò la nazionale azzurra anche in seguito alla nomina di Gigi Buffon come capo delegazione. Una frattura mai sanata che ha fatto sentire ancora una volta i suoi effetti.