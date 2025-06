Rivoluzione totale Italia: Gattuso cambia tutti i convocati | Sarà una nazionale all’attacco totale

Il nuovo commissario tecnico della nazionale cambierà tutte le convocazioni, dando vita ad una vera e propria rivoluzione.

Dopo qualche giorno di attesa alla fine è arrivato la scelta ufficiale della FIGC. Sarà Gennaro Gattuso il nuovo ct azzurro dopo l’esonero di Luciano Spalletti, che ha pagato caro la pesante sconfitta in Norvegia per 3-0, che potrebbe risultare decisiva per l’accesso al prossimo Mondiale del 2026.

Dopo il rifiuto di Claudio Ranieri, che ha declinato gentilmente la proposta di Gabriele Gravina, la Federazione è andata dritta sul campione del mondo del 2006, il quale non si è fatto pregare, e ha detto subito di sì. Il centrocampista sarà legato all’Italia per un anno, con uno stipendio inferiore al milione di euro, ma con un bonus importante in caso di qualificazione al Mondiale. Inoltre la FIGC avrà dalla sua una possibile estensione del contratto, applicabile fino al 2028.

Assodato dunque l’arrivo di Ringhio a Coverciano, ora è il momento di iniziare a comprendere quali saranno le prossime mosse del nuovo commissario tecnico, sia a livello di convocazioni che a livello di modulo e sistema di gioco. E proprio da questo punto di vista nelle scorse ore sono arrivate delle indicazioni chiarissime, che vedranno una vera e propria rivoluzione per la nazionale.

Gattuso cambia tutto

Di sicuro Gattuso proverà a portare diverse novità alla nazionale, sotto tutti i punti di vista. La cosa certa però è che Ringhio non solo dovrà cercare di vincere tutte le partite possibili, ma dovrà pure spingere i suoi ragazzi a segnare quanti più gol possibili nelle prossime gare.

Infatti per cercare di fare il miracolo e superare la Norvegia in classifica, potrebbe essere decisiva la differenza reti. Anche per questa ragione quindi il mister dovrà cambiare tanto sia a livello di sistema di gioco, che, di conseguenza, di uomini convocati.

Le mosse del nuovo ct

Possibile dunque che l’ex centrocampista del Milan utilizzi un modulo volto più all’attacco, con maggiori uomini offensivi nel sistema, e delle tattiche diverse.

Di conseguenza ci saranno anche convocazioni diverse, che vedranno la chiamata di qualche uomo dal maggiore spunto e dalla maggiore tecnica. L’era Gattuso è iniziata, e in vista di settembre si sta iniziando a comporre già il puzzle della nuova nazionale.