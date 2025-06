Prestito secco in Serie A: Alli lascia Como per giocare | Titolarissimo sulla trequarti

Ha raccolto una sola presenza con il Como di Cesc Fabregas. Ma per Dele Alli si aprono le porte di una nuova avventura in Serie A.

Dal dicembre dello scorso anno Dele Alli è arrivato nel Como di Cesc Fabregas. Il centrocampista classe ’96 da giovane era considerato uno dei migliori prospetti del calcio inglese. Tra le sue qualità migliori la duttilità, considerando che spesso è stato schierato anche sulle ali, la capacità di dribbling, unita a doti tecniche ed efficacia realizzativa.

Per sette stagioni è stato un punto fermo del Tottenham, con il quale ha giocato la finale di Champions League poi vinta dal Liverpool. Con gli Spurs il centrocampista ha totalizzato 269 presenze in tutte le competizioni, impreziosite da 67 gol. Una lunga storia d’amore, che si chiuderà al termine della stagione 2020, quando finì ai margini della rosa dei londinesi.

Dal Tottenham si sposterà all’Everton, dove le cose andranno anche peggio. Il calciatore scenderà in campo in una sola occasione con le Toffees, venendo poi girato in prestito al Besiktas. In Turchia arriveranno due reti ma anche diversi problemi fisici.

Tornato in Inghilterra ed alle prese con un intervento chirurgico all’inguine, il calciatore risolverà il proprio contratto con la squadra di Liverpool nel luglio dello scorso anno. Poi arriverà la chiamata di Fabregas al Como, con i lariani che lo hanno tesserato a gennaio, con un contratto di 18 mesi.

Dele Alli ancora in Serie A, prestito secco

Non ha trovato però spazio nelle scelte dell’ex centrocampista spagnolo. Il Como nella seconda metà di stagione si è imposto come una delle sorprese del campionato, raggiungendo la salvezza con largo anticipo.

Una sola presenza per Dele Alli da qui a gennaio, da subentrato contro il Milan. Ed in quell’unica occasione è anche arrivata un’espulsione per il britannico, reo di aver commesso un duro fallo su Loftus-Cheek.

Futuro Dele Alli, novità in Serie A

Col contratto ancora in essere con il Como, non è esclusa una nuova avventura a sorpresa per il centrocampista britannico. La società lariana potrebbe decidere di farlo partire in prestito secco, con un occhio alle tante squadre in lotta per salvarsi nel nostro campionato.

Qualora lo scenario venga confermato la piste più calda potrebbe portare Dele Alli al Cagliari, che ha affidato la panchina all’emergente Pisacane. Da non scartare anche le ipotesi Cremonese o Pisa, entrambe neopromosse.