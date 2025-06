Milan, Inter e il ritiro a soli 30 anni: condannato ad un anno di carcere | Colpevole di reati finanziari

Dalle esperienze con il Milan e l’Inter, oltre ad un’altra big europea, ai guai con il fisco italiano. L’accusa ha chiesto un anno di carcere per il calciatore.

Una carriera tra alti e bassi, tormentata anche dai guai fisici, che ha visto il nostro protagonista crescere calcisticamente nel Milan. Con i rossoneri, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili, debutterà in Serie A nell’agosto del 1995.

Di spazio per l’esterno difensivo ce ne sarà poco tra le fila del Diavolo, avendo davanti a lui un titolare del livello di Paolo Maldini. Arriveranno dunque esperienze in prestito, prima nel Vicenza, poi nel Torino a fine anni ’90. Al ritorno in rossonero conquisterà finalmente il posto da titolare, con la stagione 2000-01 che rappresenta il suo apice.

Nella prima stagione del nuovo millennio l’esterno collezionerà 44 presenze, impreziosite da 4 reti tutte messe a segno di testa. In seguito un nuovo prestito, stavolta al Barcellona, prima dello scambio con l’Inter per il cartellino di Clarence Seedorf.

Nella sponda nerazzurra di Milano arriveranno nuovi problemi fisici, sia al ginocchio che alla schiena. L’Inter lo girerà nuovamente in prestito prima al Livorno, poi al Torino, ma sarà solo il preludio al ritiro dalle scene arrivato a soli 30 anni.

Inter e Milan in Serie A, poi i guai col fisco

Stiamo parlando di Francesco Coco, ex calciatore classe ’77 che ha disputato anche 17 gare con la nazionale azzurra. Duttile cursore della fascia mancina, nel suo palmares annovera due scudetti conquistati col Milan ed una Coppa Italia con l’Inter.

Nel giugno del 2007 il laterale abbandonò il calcio professionistico, ma non i riflettori della cronaca. Tra le vicende rosa ed il caso Vallettopoli, per l’ex calciatore ci sono stati anche problemi col fisco italiano.

Coco a processo, chiesto un anno di carcere

Correva l’anno 2015 quando l’ex calciatore di Milan ed Inter finì a processo con l’accusa di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. L’attività nel mirino degli inquirenti era la società immobiliare gestita dalla famiglia dell’ex terzino. Il Pm ha chiesto un anno di carcere per l’ex calciatore.

La vicenda giudiziaria portò poi alla piena assoluzione di Francesco Coco. Non andò così bene alla madre dell’atleta, condannata ad un anno di reclusione insieme al liquidatore della società.