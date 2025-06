È una notizia che non avremmo mai voluto sentire: Inter in lutto, lo hanno ritrovato morto | Era stato perso ogni contatto

Tragedia terribile in casa nerazzurra: dopo aver perso ogni contatto, è stato ritrovato morto. Lutto in tutto il mondo del calcio.

Sono giorni caldi in casa interista. Dopo la figuraccia nella finale di Champions League persa con il PSG, il club meneghino sta per ripartire. In primis sono arrivate le novità a livello di gestione tecnica. Con l’addio di Simone Inzaghi, è arrivato sulla panchina Christian Chivu, che aprirà un nuovo corso in quel di Appiano Gentile. I primi passi del lavoro del tecnico rumeno però si vedranno già in questo Mondiale per Club che ha da poco aperto i battenti.

In attesa di giocare però il mondo Inter in queste ore è rimasto con il fiato sospeso per la situazione che riguarda Mehdi Taremi. Il centravanti ex Porto infatti è rimasto bloccato in Iran a causa dei bombardamenti che stanno colpendo la nazione nel conflitto armato che, purtroppo, si protrae ormai da tempo.

Diverse voci in queste ore si sono susseguite sul giocatore, e addirittura si è arrivati a dire che era stato perso ogni contatto con lui. Purtroppo però nelle scorse ore è arrivata una notizia terribile, che ha scioccato completamente il mondo interista e del calcio in generale, che coincide con il ritrovamento del cadavere.

Inter in lutto

Le ultime notizie su Taremi indicano che siano stati ristabiliti i contatti con lui. Dunque, sebbene la situazione in Iran non sia delle migliori, per adesso il mondo nerazzurro può rimanere più tranquillo da questo punto di vista.

Tuttavia a sconvolgere l’Inter ci ha pensato una notizia di qualche giorno fa, che ha visto il ritrovamento del cadavere di Luca Gerbino, allenatore che in passato aveva collaborato anche con la Beneamata, il quale è stato ritrovato morto.

Una tragedia che non lascia molto da dire

Da alcune settimane, il 60enne non dava più notizie di sé, ed erano stati persi dunque tutti i contatti con l’allenatore, che si era recato a fare un’escursione. Diversi giorni dopo però è arrivata la tragica notizia.

Il povero Luca Gerbino è stato ritrovato morto sul Massiccio del Monte Bo dopo una continua ricerca delle autorità. Si spegne dunque ogni speranza di ritrovarlo vivo. La nostra redazione vuole esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia.